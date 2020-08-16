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【中美角力】美列根航母巡南海　解放軍駐港部隊練射魚雷（有片）

國情動向 16:58 2020/08/16

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【中美角力】美列根航母巡南海　解放軍駐港部隊練射魚雷

中美南海角力持續升級。在美軍列根號航母戰鬥群重返南海演練、美軍偵察機一再迫近廣東及香港的敏感時刻，中央電視台網站報道，解放軍駐港部隊導彈護衞艦近日在南海演習，項目包括干擾彈及魚雷射擊等。

根據《央視軍事》發佈約1分30秒的片段，解放軍駐港部隊惠州艦，近日在南海一處海域展開「多科目海上軍事訓練」。

訓練模擬駐港部隊接到「擊沉敵潛艇」指令後，艦艇迅速行動，經搜索目標後，艦長一聲令下，「魚雷」迅猛入水並精準命中目標。

【中美角力】美偵察機迫近廣東僅93公里　挑戰中國底綫

【中美角力】美軍機曾迫近香港  駐港部隊罕曝導彈演練（有片）

報道指，駐港部隊艦艇大隊展開的訓練，涉及多個項目，包括向高空發射干擾彈、以主炮對海射擊、反恐及海盜、以副炮消滅浮雷、實射魚雷、救生訓練，以及航載直升機升降等。

惠州艦模擬反潛　魚雷擊中目標

另外，艦載直升機也進行着艦訓練。根據艦上相關負責人員的指示，在艦艇上順利起飛和降落。

在相若時間，美國海軍周六聲明表示，列根號航空母艦（USS Ronald Reagan），前日重返南海演習，第五艦載機聯隊、巡洋艦安提坦號（USS Antietam）、驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin）和拉斐爾佩拉爾塔號（USS Rafael Peralta）也參與海上防空演練。列根號上月曾與另一航母尼米茲號（USS Nimitz）兩度在南海演習。

北京大學研究平台「南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）」周六（15日）又在Twitter上公布，美軍EP-3E電偵機又再迫近廣東地區，距離廣東福建最短距離只有50.19浬（約92.95公里）。

解放軍駐港部隊導彈護衞艦近日在南海演習，項目包括干擾彈及魚雷射擊等。

《央視軍事》發佈約1分30秒的片段，解放軍駐港部隊惠州艦，近日在南海一處海域展開「多科目海上軍事訓練」。

，駐港部隊艦艇大隊展開的訓練，涉及多個項目，包括向高空發射干擾彈、以主炮對海射擊、反恐及海盜、以副炮消滅浮雷、實射魚雷、救生訓練，以及航載直升機升降等。

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責任編輯：鄧國強

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