【中美角力】特朗普：正考慮對更多中國科網公司施壓

繼禁制TikTok、WeChat後,美國總統特朗普承認,正考慮對更多中國科網公司施壓。被問到會否考慮禁阿里巴巴時,他稱,華為是美國主要的目標,正審視其他公司。

特朗普周六(15日)在記者會上被問到,會不會向包括阿里巴巴在內的其他中國企業施加禁令,特朗普回答:「我們在考慮其他事情,沒錯」。但特朗普沒有對此作進一步解釋。

他表示,主要目標仍是中國電訊設備商華為,不容許華為參與美國的科技建設。

特朗普周五(14日)剛剛發布行政命令,要求字節跳動在90天內出售或剝離在美國的TikTok業務。

美國有線電視新聞網絡(CNN)早先預測,阿里巴巴或成特朗普下個針對目標。國務卿蓬佩奧此前宣布「清潔網絡」行動,曾點名阿里巴巴,呼籲美企從其網絡移除「不可信」的中國技術。

對於美方打壓中國科企,中國外交部發言人汪文斌曾表示,美方不惜損害美國廣大用戶和公司的權益,將一己私利凌駕於市場原則和國際規則之上,肆意進行政治操縱和政治打壓,最終將自食其果。他敦促美方糾正錯誤做法,不要將經濟問題政治化,停止打壓有關企業。

此外,特朗普又說,中國過去一個星期有2天購買美國玉米的數量創紀錄,亦購買大量大豆和肉類製品,這是為了取悅他。

China has been buying a lot of a lot of things, and they're doing that to keep me happy.