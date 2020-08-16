【中美角力】特朗普：正考慮對更多中國科網公司施壓

繼禁制TikTok、WeChat後，美國總統特朗普承認，正考慮對更多中國科網公司施壓。被問到會否考慮禁阿里巴巴時，他稱，華為是美國主要的目標，正審視其他公司。

特朗普周六（15日）在記者會上被問到，會不會向包括阿里巴巴在內的其他中國企業施加禁令，特朗普回答：「我們在考慮其他事情，沒錯」。但特朗普沒有對此作進一步解釋。

他表示，主要目標仍是中國電訊設備商華為，不容許華為參與美國的科技建設。

特朗普周五（14日）剛剛發布行政命令，要求字節跳動在90天內出售或剝離在美國的TikTok業務。

美國有線電視新聞網絡（CNN）早先預測，阿里巴巴或成特朗普下個針對目標。國務卿蓬佩奧此前宣布「清潔網絡」行動，曾點名阿里巴巴，呼籲美企從其網絡移除「不可信」的中國技術。

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對於美方打壓中國科企，中國外交部發言人汪文斌曾表示，美方不惜損害美國廣大用戶和公司的權益，將一己私利凌駕於市場原則和國際規則之上，肆意進行政治操縱和政治打壓，最終將自食其果。他敦促美方糾正錯誤做法，不要將經濟問題政治化，停止打壓有關企業。

此外，特朗普又說，中國過去一個星期有2天購買美國玉米的數量創紀錄，亦購買大量大豆和肉類製品，這是為了取悅他。

China has been buying a lot of a lot of things, and they're doing that to keep me happy.

中美貿易高級別官員原預料周六舉行視像會議，評估中美貿易戰第一階段協議執行情況。路透引述消息人士稱，有關會議因日程安排問題而推遲，目前未就新的日期達成一致。

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責任編輯：蒯宇澄