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【中美貿易協議】中美會晤推遲內幕：中國需更多時間買買買

經濟脈搏 18:26 2020/08/16

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【中美貿易協議】中美會晤推遲內幕：中國需更多時間買買買

中美貿易代表原擬香港時間周六舉行的協議評估會議，突然推遲引發揣測。路透社引述消息人士披露更多箇中原因，除了中國正舉行北戴河會議、兩國高層日程有衝突外，中國也需要更多時間來購買美國的商品，進一步改善兩國這次合規檢討會議的氣氛。

路透社援引熟悉情況的消息人士指，中美如何才會晤，目前還沒有定下新的日期；各方原本計劃於周六舉行電話會議，對2月15日貿易協定執行以來的六個月進行評估。

了解雙方對話的一位消息人士表示，這次會議推遲與中國高層正在北戴河召開會議有關。他說，推遲並不代表貿易協定本身出現了實質性的問題，並補充說「新的日期還沒有確定下來」。

【中美貿易協議】貿協評估據報推遲 路透：與北戴河會議有關

【中美貿易協議】貿協評估在即 中國據報大量增購美國原油

美國總統特朗普（Donald Trump）周五重申了他認為貿易協議執行情況「進展順利」的觀點，但是沒有就推遲相關會議作出表態。白宮周五表示，已經向貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的辦公室提出有關會談的問題。

另外一名知情人士告訴路透社，美國官方想給中國更多的時間，提高其按照協議購買美國產品的力度，改善進行合規審查時的政治氣氛。

距離實現協議還很遠　美促中國「努力」

據了解，儘管中國最近幾周以來增加了對大豆、玉米等美國農產品的購買力度，但距離實現額外購買770億美元美國農業、製造業以及能源和服務業產品的承諾還相差甚遠。

路透社發現，今年中國對美國農產品的進口低於2017年的水平。距離實現2020年購買365億美金產品、實現50%增長的目標還很遠。到目前為止，北京方面僅購買了第一階段貿易協定中價值253億美金能源產品的5%。

【中美貿易協議】中國仍落後首階段目標 須靠美國大豆「單天保至尊」？

【中美貿易協議】中國僅完成貿協採購目標23% 商務部批美政治打壓

但是隨著中國經濟從新冠疫情中逐漸復蘇，購買美國產品的數量有所增加。本周五，美國農業部報告稱向中國出售了12.6萬噸大豆，為近期以來連續第八天向中國買家大量出售美國大豆。

美國的石油貿易商，船舶經紀方和中國進口商也向路透社表示，中國國有石油公司已經預定了8月和9月的數艘至少能運載2000萬加侖石油的美國貨輪。這也表明中國在美能源採購方面的力度也有所增加。

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責任編輯：鄧國強

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