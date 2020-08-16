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【新冠肺炎疫苗】中國首款新冠疫苗專利誕生　康希諾研發

經濟脈搏 19:02 2020/08/16

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新冠肺炎疫苗研發的全球競賽中，中國再有進展。內地媒體報道，中國軍事科學院軍事醫學研究院團隊與藥廠聯合研發、名為Ad5-nCoV的新冠肺炎疫苗，已被官方授予專利權。報導指出，這是中國第1個獲得專利的新冠肺炎疫苗。

同時，日前在中國網絡上傳出的「498元疫苗預購」案，雖被藥廠證明為謠傳；但今天又有中國媒體報道，有北京的藥廠已私下向有需要的機關團體表明，可提供新冠肺炎疫苗，費用是2針共1000元（人民幣，下同）。

第一財經報道，國家知識產權局公告，由軍事科學院軍事醫學研究院成員陳薇率領的團隊，與「康希諾生物 （06185） 」在3月18日聯合申請的Ad5-nCoV疫苗專利，已在8月11日被授予專利權。

康希諾與解放軍共同研發

央視先前報道，陳薇1月26日率領軍事醫學專家組趕往武漢，圍繞新型冠狀肺炎（新冠肺炎）病毒的病原傳播變異、快速檢測技術、疫苗抗體研製等進行研究。疫苗則在3月16日研製完成，並獲准正式進入第1期臨床試驗，成為中國第1個獲得臨床試驗的新冠肺炎疫苗。

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據報道，接受第1期臨床試驗接種的108名志願者，已在4月10日全部結束集中醫學觀察，健康狀況良好。隨即在4月12日展開第2期臨床試驗，接受接種者增至508人，被視為全球唯一進入第2期臨床試驗的新冠肺炎疫苗。

另一方面，針對「2針1000元的新冠肺炎疫苗」的傳聞，《21世紀經濟報導》披露，北京有些醫療服務業、及需要經常出國的企業員工，已接種了這型疫苗，且「簽訂了保密協議」。

其中有接種者透露，這家藥廠聲稱，這款新冠肺炎疫苗的有效時間「理論上」為5至6年，但沒有說明疫苗能保護到什麼程度。

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至於提供疫苗的這家北京藥廠則表示，公司目前不受理個人接種，只接受單位接種。但疫苗的有效期究竟是多久，目前「還沒有數據」。此外，「2針1000元」的價碼，藥廠聲稱「並不知情」。這則報道刊出後不久便遭下架。

此外，內地傳染病學專家鍾南山今天在廣州出席「中俄合作新冠疫情防控學術交流會議」時說，他注意到俄羅斯新冠肺炎疫苗的研發進展得很快，中俄「有計劃共同開展疫苗臨床試驗」。

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