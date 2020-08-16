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【中美角力】副外長：美國應停止負面言行　推動兩國關係回正軌

國情動向 19:13 2020/08/16

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外交部副部長鄭澤光近日與多名美國眾議員舉行視像會議時，指美國國會對美內政外交有重要影響，美方應停止負面言行，加強和中國各層級接觸對話，共同推動兩國關係回到正確軌道。

據外交部網站，鄭澤光上周四（13日）在會中表示，新型肺炎疫情防控是緊迫挑戰，堅決反對美方對中國搞污名化、向中方推卸責任的無理做法，美國應立即停止對中國的污衊抹黑，為雙方抗疫合作造條件。

指中美應加強各層級接觸對話

他指出，中美關係正處在一個重要關口，必須堅定不移維護和穩定兩國關係。他批評，一段時期以來，美方單方面挑起事端，不斷干涉中國內政、損害中方利益，美國一些政客則出於一己政治私利，惡毒攻擊中共和中國政治制度，蓄意扭曲並全盤否定50年來的中美關係歷史，企圖用謊言蒙蔽美國人民、欺騙國際輿論。

他表示，中國政府已經並將繼續採取正當、必要行動，堅定不移捍衛國家主權安全發展利益。

鄭澤光強調，應堅決阻止美國一小撮政客的倒行逆施，中方敦促美方與中方相向而行，加強各層級接觸對話，尋找雙方利益契合點，保持正常人員往來，維護兩國關係民意基礎，推動中美關係回到以協調、合作、穩定為基調的正確軌道上來。

外交部引述眾議院外交委員會亞太小組委員會主席、民主黨的貝拉（Ami Bera）等眾議員表示，盡管美中價值觀和政治制度不同，在很多問題上存在分歧，但兩國應通過坦誠對話溝通，美國國會願意繼續與中方保持溝通交流。

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責任編輯：蒯宇澄

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