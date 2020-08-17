【新冠肺炎疫苗】俄衛星-V誕生後　鍾南山稱中俄擬合作試驗新冠疫苗;新冠肺炎疫苗進展

新冠肺炎疫苗研發全球競賽正在上演。國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山表示，俄羅斯疫苗的研發進展得很快，中俄有計劃共同開展疫苗臨床試驗。俄羅斯日前宣成功研製出全球首款新冠疫苗，命名為「衛星-V」，但其測試及疫苗預期成效卻招質疑。

「中俄合作新冠疫情防控學術交流會議」周日（16日）在廣州舉行，是次會議主題為「聚焦COVID-19防控，深化中俄抗疫合作」，稱旨在助推中俄抗疫合作實現新進展。

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鍾南山在會上表示，此次大會是一次非常好的交流機會，自己平時也十分關注中俄雙方的疫情狀況，兩國有很多可以相互學習的東西。

俄羅斯病死率較低 鍾南山稱有抗疫參考價值

對於俄羅斯的抗疫工作，鍾南山稱，俄羅斯的病死率較低，大概控制在1.7%，其中一些技術和戰略值得學習；不過，中國也有自己的獨特抗疫方法，特別是在中醫方面。

鍾南山稱，他注意到俄羅斯疫苗研發進展得很快的消息；他並指，中俄有共同開展疫苗臨床試驗的計劃。

俄羅斯早前宣佈已註冊全球首隻新冠疫苗，命名為「衛星-V」（SPUTNIK V），並獲得官方批准生產。俄羅斯總統普京更聲言自己的女兒，已接種了疫苗。

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據了解，疫苗「衛星V」（Sputnik-V）由俄羅斯加馬列亞研究所（Gamaleya Research Institute）與俄羅斯直接投資基金（RDIF）聯合研發。

但世界衛生組織（WHO）助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）13日稱，「衛星V」並非如其他9支實驗疫苗般，處於進階測試階段，又指正在與俄羅斯對話，以期取得疫苗產品的資訊。

正由於「衛星V」似乎未經疫苗研發的一些測試，其效用因此亦遭輿論質疑。另外，此前有美媒引述俄羅斯官員指，俄羅斯曾提出與美國合作生產新冠疫苗，但遭美方拒絕。

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責任編輯：尹航、鄧國強

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