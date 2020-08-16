【糧食安全】中央發公開信倡官員厲行節約 多地機關食堂設「監督員」

中共總書記習近平近日要求制止餐飲浪費，中央和國家機關工委發出公開信，倡議中央和國家機關廣大幹部職工率先垂范，在厲行節約、反對浪費特別是餐飲浪費上走在前、作表率。不少地方還設置「用餐監督員」的角色，及時監督和制止食物浪費現象。

在全社會倡導健康文明節儉的餐飲消費方式

據官媒新華社報道，公開信指出，各部門廣大幹部職工要增強厲行勤儉節約、反對餐飲浪費的政治自覺，以良好的機關作風引領社會風尚，要把節約理念貫穿食堂就餐、公務活動用餐等各個方面，最大限度減少糧食浪費。

除了在機關內，公開信倡議幹部職工在家庭中要傳承勤儉節約的傳統美德，帶動督促每名家庭成員樹立浪費可恥、節約為榮的觀念，教育引導子女親屬珍惜來之不易的糧食。

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公開信還指出，要在全社會倡導健康文明節儉的餐飲消費方式，在外就餐聚餐時，做到科學點餐、理性消費、文明用餐，自覺踐行「光盤行動」，自覺抵制婚喪喜慶事宜大操大辦，堅決破除講排場、比闊氣、搞攀比等陋習。

多地機關設「用餐監督員」角色

內地多地紛紛推出減少餐飲浪費的具體措施。早前有武漢餐飲業協會向武漢所有的餐廳發出倡議，推行「N-1點餐模式」，10位進餐客人只能點9人份量的菜，不夠再增加菜品，從源頭杜絕餐飲浪費。之後，遼寧省餐飲烹飪行業協會聯合遼寧省飯店餐飲協會更提出「N-2點餐模式」，建議10人聚會只點8人份量的菜品。

另據媒體報道，不少地方還設置「用餐監督員」的角色。據江蘇常熟市政府網站14日消息指出，近日，市級機關事務管理中心設立「制止餐飲浪費督導員」，並在機關食堂內增設「餐飲浪費現象曝光台」，對食物浪費現象及時監督和制止；要求機關幹部互相監督提醒。

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重慶璧山區政府網站12日消息指出，璧山區機關事務局也於機關職工食堂設置專人進行現場勸告引導，發現幹部職工盤內食物剩餘較多時，進行提醒、勸告，切實加強節約糧食。

而在湖南瀏陽永和鎮，當地機關食堂實行「精準用餐」，浪費食物超過三次即通報批評，若發現有多打少吃、浪費食物的現象，工作人員將當面提醒，如果同一人浪費食物超過3次，就會點名通報批評，並將通報結果納入職工負面考核清單。

責任編輯：尹航