【新冠肺炎疫苗】歷時7個月 一文看懂康希諾疫苗研發及試驗歷程

新冠肺炎疫苗捷報頻傳。由中國軍事科學院軍事醫學研究院陳薇團隊與康希諾生物 （06185） 聯合研發的Ad5-nCoV疫苗，已被官方授予專利權。從研製到試驗，本文一次列清康希諾疫苗的發展歷程。

1月 專家赴武漢研究病毒

陳薇1月26日率領軍事醫學專家組趕往武漢，圍繞新冠肺炎病毒的病原傳播變異、快速檢測技術、疫苗抗體研製等進行研究。

3月 疫苗進入一期試驗

疫苗在3月16日研製完成，並獲准正式進入第1期臨床試驗，成為中國首個獲得臨床試驗的新冠肺炎疫苗。

據報道，接受第1期臨床試驗接種的108名志願者，已在4月10日全部結束集中醫學觀察，健康狀況良好。

4月 疫苗進入二期試驗

4月12日，康希諾疫苗展開第2期臨床試驗，接受接種者增至508人。

6月 疫苗獲批於軍隊使用

6月11日，疫苗完成2期臨床試驗揭盲。臨床試驗數據證實，其具有良好的安全性，及較高的體液免疫及細胞免疫應答水平。總體試驗結果表明，Ad5-nCoV具有預防由SARS-CoV-2引起的疾病的潛力。

【新冠肺炎】康希諾生物新冠疫苗 獲批解放軍內部使用

【新冠病毒疫苗】康希諾實驗疫苗接種後28天顯效 中國躋身領先

6月底，康希諾發布公告，稱Ad5-nCoV已獲中央央軍委後勤保障部衛生局頒頒發的軍隊特需藥品批件，有效期一年。公告表示，根據規定，Ad5-nCoV現階段僅限軍隊內部使用，未經軍委後保部批准，不得擴大接種範圍。

8月 在海外進行三期試驗

沙特阿拉伯衛生部發言人9日表示，該國即將針對康希諾疫苗展開第3期臨床試驗，受試對象約達5,000人。

【新冠肺炎疫苗】中國研製再傳利好 康希諾沙特展3期試驗

據悉，康希諾疫苗的3期臨床試驗將針對沙特5,000名18歲以上志願者，目前沙特衛生部正準備在利雅德（Riyadh）、達曼（Dammam）及麥加（Mecca）三個主要城市進行試驗。

另外，浙江首個新冠疫苗生產基地早前已正式奠基動工，總投資額為25億元（約28.13億港元），預計明年3月投用。

【知識庫：康希諾簡介】 康希諾生物股份公司（CanSino Biologics Inc.，）簡稱康希諾生物，是一家總部位於天津的疫苗研發、製造公司。 康希諾生物成立於2009年，於2019年3月28日在香港交易所上市，公司在上海證券交易所科創板首次公開募股的申請已經獲得通過。 康希諾生物曾與軍事科學院生物工程研究所合作研發腺病毒載體重組伊波拉病毒病疫苗，於2017年10月獲得國家食品藥品監督管理總局批准註冊。

責任編輯：尹航

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