▲ 【中美角力】美國急研中程導彈部署亞洲 瞄準中國

中美軍事對抗有升級跡象。美國官員披露，美國正與亞洲盟友討論，在亞洲部署美軍研發中的中程導彈，以「反制中國即時威脅」（immediate threat）。中程導彈屬進攻性武器，美軍中程導彈如部署在亞洲國家，勢必比美軍薩德反導系統2017年進入南韓引起更大爭議。

美國軍控問題特使比林斯利（Marshall Billingslea）周末向《日經亞洲評論》表示，美國去年8月以來展開了中程導彈研發項目，目前正與亞洲盟友討論中國對美國及他們的「核威脅」，而中程導彈技術正是「聯盟未來防衛所需的能力」。

比林斯利透露，美國正在研發的中程導彈為常規（非核武）、陸基巡航導彈。報道稱，導彈射程約為1,000公里，不足以從關島達到中國，因此需要部署在亞洲才有效果。

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美國特朗普政府去年8月退出與俄羅斯的《中程導彈條約》。該條約自1988年起生效，禁止兩國研發和部署射程介乎500至5,500公里陸基彈道導彈與巡航導彈。

美國退出《中程導彈條約》前，一直與俄羅斯互相指摘違反條約，而特朗普政府則公開主張，中國應該加入美俄國際核軍控體系，一同接受戰略武器限制。因此有意見認為，美國退出條約實質上是希望遏制中國。

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比林斯利又指，美軍多個軍種目前都在研發高超音速武器。高超音速武器速度達音速5倍以上，世上現有反導系統皆無法攔截。比林斯利稱，高超音速武器能反制中國的反介入／區域拒止（anti-access／area denial）戰略，讓美軍在戰時可以進入中國周邊海域。

美國核彈頭數量多近6,000枚，中國只有約300枚；中國60年代研發出核武後，承諾不首先使用核武、不對無核國家和地區使用核武。中國若干年前已掌握美國目前沒有的陸基中程導彈，能覆蓋美國亞太軍事基地。中國與俄羅斯高超音速武器亦已服役，美國現時尚在研發。

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責任編輯：連兆鋒