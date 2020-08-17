▲ 葉璇餐廳吃鄰桌二手餸 變內地「惜食」大紅人（有片）

中央大力宣揚節約飲食，有內地餐廳甚至推出「N-1點餐模式」，即是10人用餐，只能點9人份量的餸菜；在全國雷厲風行之際，香港藝人葉璇直播，親述自己在餐廳吃飯時，不忍鄰桌客人浪費，主動要求吃對方剩下的餸。事件引爆內地網民一片稱讚之聲。

事源於葉璇今年6月在內地視頻網站Bilibili上載過一片短片，親述自己在內地餐廳吃鄰桌二手餸的經歷。

葉璇當時快吃完，看到鄰桌客人走了，但桌上剩了很多菜，其中有一大盆蔬菜沒怎麼動。葉璇猶豫再三，還是問了侍應一句：我可不可以吃他們的洋蔥？

今年6月舊片 與今天中央主旋律吻合

侍應愣了一下，隨後說「我去廚房給你拿兩個新的來吧」。葉璇趕緊拒絕，「我不是想吃這個，只是看到這些菜他們完全沒動，感覺很浪費。很多地方的人連飯都吃不飽，我們這樣浪費不好，還是應該都吃掉」。

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隨後，她和朋友一起吃完了那些洋蔥。但葉璇在片中都補充了一句，指不鼓勵人食剩菜，「不是叫你去吃人家的東西，會有口水，我是一直觀察他們放在邊上」。

大概是中央近期全力宣傳節約飲食、戒掉浪費食物惡習，甚至表示要打擊「大胃王」網絡直播；葉璇這段叫人「惜食」舊片近日被翻出，引起了網民熱烈討論，稱讚之聲不絕。

有網民指，「其實葉璇說，我不是鼓勵你們吃剩菜，而是鼓勵大家不要浪費，這對我有很大觸動」。

葉璇：我要輸出正能量

葉璇再拍片回應和重談此事時說，希望通過這次視頻鼓勵大家節約資源。

自己出去拍戲也從節約做起，比如要求工作人員出門後不要把空調開在那裡，浪費電，也會參加扶貧的直播活動......看多了走多了，就覺得很多人需要幫助。演藝界的人士做一個正能量的輸出，還有其意義所在。

央視日前引述數據指，內地每年在餐桌上浪費的糧食價值高達2000億元人民幣，被倒掉的食物相當於2億多人一年的口糧。國家糧食局數據顯示，中國每年生產的糧食中有35%被浪費。

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▲ 際，香港藝人葉璇直播，親述自己在餐廳吃飯時，不忍鄰桌客人浪費，主動要求吃對方剩下的餸。事件引爆內地網民一片稱讚之聲。 "> ▲ 際，香港藝人葉璇直播，親述自己在餐廳吃飯時，不忍鄰桌客人浪費，主動要求吃對方剩下的餸。事件引爆內地網民一片稱讚之聲。

▲ 內地宣傳「惜食」。

責任編輯：鄧國強

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