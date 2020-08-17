前CIA官員：大陸或明年1月對台灣動武　三天解決

▲ 美前中情局官員：大陸或明年1月以三天武統台灣

美國海軍學院在其8月《議事錄》雜誌刊登了前參聯會副主席、退役上將溫尼菲爾德 （James A. Winnefeld ）及前中情局（CIA）副局長莫雷爾（Michael Morell）的聯名文章《從未有過的戰爭？》，預測解放軍或在明年1月19日至21日美國總統交接期的3天內解決台灣問題，然而解放軍空軍退役少將喬良曾聲言，台灣問題不可輕率急進，呼籲相比「實現民族復興」，連「台灣問題的解決」也得讓路。

文章推演，2021年初美國總統的政治過渡期間，將會讓美國的決策比平常更加脆弱，中共中央政治局常委們認為，這樣的機會幾十年一遇，決定在12月中旬啟動「紅省行動」（Operation Red province）。

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文章估計，大陸會在12月加劇對台緊張關係，並於1月初在東海舉行大規模軍演，以掩護大規模對台軍事調動。但西方對相關軍演已經麻痺大意，加上美國大選後的政治餘波及持續的新冠疫情，分散了美國決策層的注意力，沒人認為解放軍會在此時出手。

文章稱，大陸一系列緊密協調的軍事行動隨之展開，在台特工會控制關鍵設施和破壞軍事設施，並施展網攻讓媒體癱瘓、摧毀台灣電網。此前參與東海演習的軍隊會迅速轉移到海峽兩岸，首先奪取金門、馬祖和澎湖。

同時解放軍海軍潛艦會部署到台灣海峽北部和南部通道實施航路封鎖，並另有潛艦部署在台灣東部對付美國第七艦隊的潛在行動，且任何正在航行的台灣海軍艦艇都會迅速被擊沉。

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這時大陸媒體會對台宣傳，有數千枚彈道飛彈和巡弋飛彈瞄準台灣的關鍵設施，並宣布已對台海空封鎖，同時解放軍兩棲部隊也準備將地面部隊投送到台灣西岸，大陸防導艦艇也會將防空範圍擴大至台灣領空，進一步向台灣政府施壓。

文章稱，大陸屆時會啟動「戰狼外交」，向全球各國提供胡蘿蔔和棍棒，以獲取各國支持或至少不抵抗大陸對台出手。並會對日本明確表示，任何對美軍的支援都將被視為對大陸的敵對行動。

不過，《紫荊》雜誌5月號曾刊出對解放軍空軍退役少將喬良的訪問，聲言台灣問題「不可輕率急進」，相比「實現民族復興」連「台灣問題的解決」也得讓路。

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責任編輯：游昊雲

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