【港區國安法】胡錫進批劍橋對林鄭落井下石：劍橋如英國 輝煌已過去

港區國安法持續引發西方關注，對於英國劍橋大學沃爾森學院早前稱將檢視林鄭月娥在學院的名譽院士名銜，林鄭主動退回名銜以作回應。內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進稱，劍橋大學對曾經的學生落井下石，而劍橋大學的輝煌，就如同英國的輝煌一樣，更多屬於過去，「它必須同時得到中國這種超大新興社會的認同與支持。」

胡錫進指劍橋失去獨立性 有辱名節

胡錫進17日在微博表示，支持林鄭主動退回名銜的做法，認為林鄭曾是劍橋的學生，「當她受了委屈，劍橋迅速要落井下石，太讓人失望了。」

胡錫進稱，劍橋大學跟著蓬佩奧那樣的美英政客跑，人雲亦雲，失去了自己應有的獨立性，真是有辱該校長期積累的名節。劍橋的輝煌就像英國的輝煌一樣，更多屬於過去。劍橋應該珍惜世界給予它的尊重，它根本就沒有資本濫用自己的聲望。

他還指出，西方的那個圈子已供養不起劍橋所希望長期擁有的榮耀了，它必須同時得到中國這種超大新興社會的認同與支持。

「大家都捧你，人才和資源都向你集中，你就是『角兒』（編按：行業內出類拔萃的人物，類似于「大腕」），捧你的人少了，你就涼了（編按：網絡詞語，指屍體凉了或某事失敗）。」從長遠看，劍橋這樣的學校如果沖中國人擺譜，沖新興國家擺譜，肯定會付出代價的，砸的是它自己的牌子。

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責任編輯：尹航