▲ 【中美5G角力】美企NVIDIA欲收購晶片設計商ARM 中國或說不

美資繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）展開談判，欲收購日本軟銀集團旗下的半導體設計與軟體公司安謀（ARM），雙方已進入排他性談判階段，最快或於月底談妥，輝達出價可能高達400億美元、折合3100億港元。

但有外媒指出，中美角力的大背景下，中國或以反壟斷的原因，反對這宗交易。

報道指出，接受軟銀委託出售ARM的外資高盛（Goldman Sachs）一開始曾經與蘋果接洽，但因蘋果沒興趣而作罷。之後，高盛試圖聯合數家國際型科技公司組建一個財團，包括高通（Qualcomm）、Google、南韓三星、以及輝達，透過這些科技公司一起出資入股ARM。

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不過，最終僅剩輝達成為唯一感興趣的買家。目前進行的排他性談判期預計將持續30至45天的時間，之後兩家公司就會達成協議，或者是向其他各方開放談判。

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報道指，因為ARM所設計的晶片核心架構，被授權給予了全球性的IC設計公司進行晶片和新設計的基礎，其應用範圍包括了智能手機、平板電腦、智慧家庭，甚至是安裝在智慧工廠的設備上，每年藉此以出產數十億的晶片數量。

而對於出售ARM的價格，軟銀創始人孫正義希望以400億美元的價格來出脫手，這遠遠超過2016年軟銀320億美元收購該公司。

這一數字雖然代表了不少的利潤，但與其他上市晶片公司和科技公司在過去四年的表現相較，軟銀若真以400億美元的價格出售ARM，市場人士認為獲利並不算高。

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市場人士指出，如果確認ARM將進一步出售給輝達，從長遠來看，ARM得獲利能力將可能被降低。因為ARM的客戶許多都是輝達的競爭對手，這使得被輝達收購後可能透過收取高昂的授權費或根本拒絕授權來限制競爭對手，已削弱競爭對手的實力，從而失去ARM過去標榜的公正性。

中國或揮動反壟斷大棒 反對這宗交易

另外，報道也指，這項收購案有可能不會成功。因為，在當前中美貿易戰越演越激烈的程度下，中國相關監管單位可能不會核准這項收購案。

之前，高通（Qualcomm）收購荷蘭恩智浦半導體（NXP Semiconductors），就曾經因為中國監管單位的遲遲不可放行而最後失敗。

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據了解，在國際反壟斷體系中，中國與其他有相關權益的國家，有權就涉及市場壟斷的拼購案作否決。

事實上，輝達與ARM這筆交易也將受到英國政府的審查，之前有英國議員呼籲英國政府干預ARM收購案，以確保在英國創造就業機會，並將總部留在英國。ARM總部目前在英國。

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責任編輯：鄧國強

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