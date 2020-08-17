  • 30°C
香港時間 : 2020817日 (一) 14:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【A股脈搏】MLF加逆回購規模超預期 滬指中午升2.27%站穩3400點

經濟脈搏 13:41 2020/08/17

分享：

在MLF超額規模高於市場預期下，A股三大指數集體上漲，截至午盤滬指漲2.27%，報收3436點；深成指漲1.80%，報收13732點；創業板指漲0.91%，報收2692點。兩市個股普漲，漲停個股逾60家。

板塊方面，券商、銀行、保險、房地產等藍籌板塊集體上攻，白酒、食品飲料板塊表現強勢，OLED、數字貨幣、軍工等題材盤中活躍。北向資金大舉流入，共計凈流入61.13億元，其中滬股通流入超36億元（人民幣，下同），深股通流入超24億元。

MLF加逆回購超預期 滬指中午升2.27%站穩3400點

【A股急升】5大數據拆解A股急升原因 後市能否再升存隱憂

【A股脈搏】四大證券報齊撐市：新入市時機浮現 滬指3400點失而復得

值得注意，今日人行開展7,000億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）操作，期限一年，中標利率連續4個月維持在2.95厘，同時開展500億元7日期逆回購，利率維持在2.2厘。由於今日有4,000億元MLF及100億元逆回購，因此今日人行對市場淨投放3,400億元。

中信證券指，MLF超額規模高於市場預期，人行8月以來資金投放量明顯增加，改變6月及7月資金淨回籠的策略，一是市場流動性需求較大，超儲率位於低位，二是加強貨幣政策與財政政策的配合，提供流動性支持8月新增的國債及地方債。該行又預計，10年期國債收益率將回到2.8厘的水平。

觀望中美官員會談 滬指震盪收跌0.6％創業板跌2％

滬指尾盤跳水跌逾1% 3300點得而復失

對於當前市場表現，中信證券指出，貨幣政策未來更重定向而非提前轉向，市場的共識會再次凝聚；A股市場已經步入了增量資金驅動的模式，而非存量資金博弈；且貿易協定評估會議的推遲並不會帶來反復，分歧的壓力高峰已過。A股下一輪上漲漸行漸近，政策預期的擾動帶來新的入場時機。

中信證券建議把握政策預期擾動帶來的機遇，積極佈局潛在的領漲品種，重點關註3條主線：受益於弱美元和商品/能源漲價的板塊；受益於經濟復蘇和消費回暖的可選消費品種；絕對估值足夠低且已相對消化利空因素的保險和銀行。

中金公司則指出，目前市場的機會已經大於風險，建議投資者積極佈局調整較為充分且有業績支撐的龍頭股，均衡配置成長和價值風格。

7月CPI創3個月高 滬指震盪收升0.75%

滬指窄幅震盪收跌0.2% 兩市成交連續兩日突破萬億元

【A股脈搏】滬指收升2%創指大升3.8% 兩市成交額再破萬億元

【A股脈搏】憧憬刺激經濟政策 滬指收升0.7%

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】滬指跌近1% 軍工板塊逆勢走強
2020/08/07
【中美角力】滬指跌近1% 軍工板塊逆勢走強
7月CPI創3個月高 滬指震盪收升0.75%
2020/08/10
7月CPI創3個月高 滬指震盪收升0.75%
滬指尾盤跳水跌逾1% 3300點得而復失
2020/08/11
滬指尾盤跳水跌逾1% 3300點得而復失
觀望中美官員會談 滬指震盪收跌0.6％創業板跌2％
2020/08/12
觀望中美官員會談 滬指震盪收跌0.6％創業板跌2％
MLF 經濟 財政政策 貨幣政策 創業板 A股 地方債 銀行 貿易 中國人民銀行

下一篇文章

【中美5G角力】美企NVIDIA欲收購晶片設計商ARM　中國或說不
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中央准珠海橫琴租地給澳門 能向香港說明3件事
中央准珠海橫琴租地給澳門 能向香港說明3件事
內循環勢納新5年規劃　劉鶴領軍迎3挑戰
內循環勢納新5年規劃　劉鶴領軍迎3挑戰
【中美角力】特朗普：正考慮對更多中國科網公司施壓
【中美角力】特朗普：正考慮對更多中國科網公司施壓
【中美貿易協議】中美會晤推遲內幕：中國需更多時間買買買
【中美貿易協議】中美會晤推遲內幕：中國需更多時間買買買
【新冠肺炎疫苗】中國首款新冠疫苗專利誕生　康希諾研發
【新冠肺炎疫苗】中國首款新冠疫苗專利誕生　康希諾研發
【中美角力】中國稀土出口急跌近7成　疑報復美國新招
【中美角力】中國稀土出口急跌近7成　疑報復美國新招