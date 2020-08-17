【A股脈搏】MLF加逆回購規模超預期 滬指中午升2.3%站穩3400點

在MLF超額規模高於市場預期下，A股三大指數集體上漲，截至午盤滬指漲2.27%，報收3436點；深成指漲1.80%，報收13732點；創業板指漲0.91%，報收2692點。兩市個股普漲，漲停個股逾60家。

板塊方面，券商、銀行、保險、房地產等藍籌板塊集體上攻，白酒、食品飲料板塊表現強勢，OLED、數字貨幣、軍工等題材盤中活躍。北向資金大舉流入，共計凈流入61.13億元，其中滬股通流入超36億元（人民幣，下同），深股通流入超24億元。

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值得注意，今日人行開展7,000億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）操作，期限一年，中標利率連續4個月維持在2.95厘，同時開展500億元7日期逆回購，利率維持在2.2厘。由於今日有4,000億元MLF及100億元逆回購，因此今日人行對市場淨投放3,400億元。



中信證券指，MLF超額規模高於市場預期，人行8月以來資金投放量明顯增加，改變6月及7月資金淨回籠的策略，一是市場流動性需求較大，超儲率位於低位，二是加強貨幣政策與財政政策的配合，提供流動性支持8月新增的國債及地方債。該行又預計，10年期國債收益率將回到2.8厘的水平。

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對於當前市場表現，中信證券指出，貨幣政策未來更重定向而非提前轉向，市場的共識會再次凝聚；A股市場已經步入了增量資金驅動的模式，而非存量資金博弈；且貿易協定評估會議的推遲並不會帶來反復，分歧的壓力高峰已過。A股下一輪上漲漸行漸近，政策預期的擾動帶來新的入場時機。

中信證券建議把握政策預期擾動帶來的機遇，積極佈局潛在的領漲品種，重點關註3條主線：受益於弱美元和商品/能源漲價的板塊；受益於經濟復蘇和消費回暖的可選消費品種；絕對估值足夠低且已相對消化利空因素的保險和銀行。

中金公司則指出，目前市場的機會已經大於風險，建議投資者積極佈局調整較為充分且有業績支撐的龍頭股，均衡配置成長和價值風格。

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責任編輯：游昊雲

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