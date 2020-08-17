【新冠疫苗】中國專利功臣陳薇 解放軍生物戰防禦專家

▲ 【新冠肺炎疫苗】中國專利功臣陳薇 解放軍生物戰防禦專家

中國新冠肺炎疫苗研發取得突破。中國軍事科學院、藥廠康希諾生物聯合研發疫苗Ad5-nCoV，獲官方援予專利權，成為中國首種新冠肺炎專利疫苗。是次疫苗研發由解放軍少將、生物戰防禦專家陳薇領軍。陳薇長期從事生物防禦新型疫苗和生物新藥研究，今年1月疫情大爆發期間「逆行」進駐武漢，協助研究新冠病毒和治療辦法，上周獲國家主席習近平援予「人民英雄」稱號。

陳薇現年54歲，任職中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長，她同時是中國工程院院士、現任政協委員和前任人大代表。

內地傳媒報道，陳薇長期致力於生物危害防控研究。2003年抗擊非典型肺炎（SARS）時，陳薇研製出解放軍首個SARS預防生物新藥「重組人干擾素ω」；2008年汶川大地震後，陳薇作為「國家減災委科技部抗震救災專家委員會」衛生防疫組組長，為災後疫情防控作出重要貢獻。

陳薇亦曾赴非洲抗擊伊波拉疫情，2017率團隊研發出全球首種獲批新藥證書的伊波拉疫苗。

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新冠肺炎年初肆虐湖北時，陳薇1月底受命率軍事醫學專家組急赴武漢，研究新冠病毒的病原傳播變異、快速檢測技術、疫苗抗體研製等。陳薇團隊的疫苗，在3月成為中國第一種獲批正式進入臨床試驗的疫苗；疫苗4月成為全球首先進入二期臨床試驗的疫苗，並於7月最先公佈二期試驗數據。

陳薇團隊疫苗試驗結果表明，單次接種疫苗28天後，99.5%受試者產生了特異性抗體，95.3%受試者產生了中和抗體，89%的受試者產生了特異性T細胞免疫反應。

陳薇既是科學家也是軍人，她說：「穿上這身軍裝，一切都是我應該做的。」國家主席習近平8月11日簽署主席令，根據全國人大常委決定，授予3人「人民英雄」榮譽稱號以表揚其抗疫貢獻，陳薇就是其中一人。

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責任編輯：連兆鋒