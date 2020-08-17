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【新冠肺炎疫苗】康希諾從小公司變疫苗先鋒　4大海歸創奇跡

社會熱點 13:41 2020/08/17

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新冠肺炎疫苗再有進展。由中國軍事醫學研究院陳薇團隊與康希諾生物 （06185） 聯合研發的Ad5-nCoV疫苗，已被官方授予專利權。康希諾從11年前成立於天津的小公司，發展到開發出伊波拉病毒疫苗，成長為如今的世界級疫苗領先者，離不開四位「海歸派」科學家的努力。

海歸創始人將國際技術引進中國

據台媒報道，2006年，時任賽諾菲巴斯德全球細菌疫苗開發總監的宇學峰，參與巴斯德中國疫苗市場戰略的研究，萌生創立一家中國疫苗研發生產企業的想法。他找朋友朱濤、邱東旭、毛慧華和她的丈夫巢守柏，聯手創業，將國際化的生產技術和質量管理經驗帶回中國。

早期朱濤在賽諾菲巴斯德擔任高級科學家；邱東旭為ChinaBio LLC總經理；毛慧華曾在惠氏及恩度製藥，身居質量管理總監一職；巢守柏是當時的阿斯利康全球生物藥高級副總裁。

【新冠肺炎疫苗】歷時7個月 一文看懂康希諾疫苗研發及試驗歷程

【新冠肺炎疫苗】中國首款新冠疫苗專利誕生　康希諾研發

康希諾於2009年在天津濱海新區註冊時，還是一家小公司，但2014年伊波拉疫情的爆發讓公司站上世界創新疫苗研發舞台。當時中國是全球第3個開發出伊波拉病毒疫苗的國家。

至於當前的新冠疫苗研發，康希諾和中國軍科院聯合研發的新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體），成為全球首款進入第二期臨床研究階段的在研新冠疫苗，並在「柳葉刀」上發表第二期臨床數據，目前在國際多中心探究臨床第三期的可行性。此外，該款疫苗已於今年6月獲軍隊特需藥品批件，有效期一年，在一定程度上體現出該款疫苗被認可。

【新冠肺炎疫苗】中國研製再傳利好　康希諾沙特展3期試驗

【新冠肺炎】康希諾生物新冠疫苗 獲批解放軍內部使用

責任編輯：尹航

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 伊波拉 肺炎 疫苗 冠狀病毒 腺病毒 天津 疫情 創業

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