【中美角力】特朗普TikTok對手Triller開戶 發片自稱科技專家

中美科技戰,美國總統特朗普限定中國程式TikTok美國業務90天內賣盤之餘,特朗普在TikTok對手、美國移動社交平台Triller開設帳戶。11月美國大選在即,特朗普Triller開戶有爭取年輕人選票意味。特朗普在Triller上載首段影片中,更自稱是「科技專家」。

美國傳媒報道,特朗普周末在Triller開設認證帳號「donaldjtrump」,並發表了首篇帖文。特朗普用他典型的全大寫風格表示「I'M NOW ON TRILLER!」(我已經在Triller註冊),呼籲民眾關注帳號。

特朗普又在帖文內上載一段15秒影片,片中夾雜他拉票造勢的照片和片段,並符有特效文字。影片開頭和結尾帶有特朗普聲帶,分別說「我是科技專業人士」(I'm a professional at technology)、「沒有人可以好似我這樣做」(Nobody can do it like me)。

Triller 2015年在美國推出,比TikTok早兩年,但Triller至今知名度相對不高。美國傳媒在特朗普開戶後,也需要紛紛報道「Triller是甚麼」。據悉,相比TikTok,Triller內容更大程度上以音樂為主,並容許用戶將Apple Music或Spotify的音樂清單上載。

Triller發言人稱,Triller全球下載量至今超過2.5億次,並有大約6,500萬活躍用戶。TikTok全球下載量則超過20億次,其中在美國達1.65億次,並有8,000萬活躍用戶。

責任編輯:連兆鋒