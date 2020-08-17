▲ 【美國大選2020 中美角力】特朗普TikTok對手Triller開戶 發片自稱科技專家

中美科技戰，美國總統特朗普限定中國程式TikTok美國業務90天內賣盤之餘，特朗普在TikTok對手、美國移動社交平台Triller開設帳戶。11月美國大選在即，特朗普Triller開戶有爭取年輕人選票意味。特朗普在Triller上載首段影片中，更自稱是「科技專家」。

美國傳媒報道，特朗普周末在Triller開設認證帳號「donaldjtrump」，並發表了首篇帖文。特朗普用他典型的全大寫風格表示「I'M NOW ON TRILLER!」（我已經在Triller註冊），呼籲民眾關注帳號。

特朗普又在帖文內上載一段15秒影片，片中夾雜他拉票造勢的照片和片段，並符有特效文字。影片開頭和結尾帶有特朗普聲帶，分別說「我是科技專業人士」（I'm a professional at technology）、「沒有人可以好似我這樣做」（Nobody can do it like me）。

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Triller 2015年在美國推出，比TikTok早兩年，但Triller至今知名度相對不高。美國傳媒在特朗普開戶後，也需要紛紛報道「Triller是甚麼」。據悉，相比TikTok，Triller內容更大程度上以音樂為主，並容許用戶將Apple Music或Spotify的音樂清單上載。

Triller發言人稱，Triller全球下載量至今超過2.5億次，並有大約6,500萬活躍用戶。TikTok全球下載量則超過20億次，其中在美國達1.65億次，並有8,000萬活躍用戶。

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責任編輯：連兆鋒