【新冠肺炎】內地昨無新增本土確診病例 武漢方倉醫院保留到明年3月

內地16日新增22宗新冠肺炎確診病例（廣東8例、雲南4例、上海3例、陝西3例、四川2例、福建1例、山東1例），全是境外移入病例，而本土病例則出現久違的零新增。另一方面，武漢將暫時保留江漢經濟開發區方艙、東西湖國利華通工業園方艙、黃陂區體育館方艙、江夏大花山運動中心方艙至2021年3月。

在無症狀感染者方面，31個省市和新疆16日共報告新增37例。當天轉為確診病例1例，當天解除醫學觀察4例，還在醫學觀察的無症狀感染者351例。

▲ 內地昨無新增本土確診病例 武漢方倉醫院保留到明年3月

央視則報道，武漢市新冠疫情防控進入常態化，將暫時保留江漢經濟開發區方艙、東西湖國利華通工業園方艙、黃陂區體育館方艙、江夏大花山運動中心方艙至2021年3月。

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其他方艙醫院會撤除醫療設施設備，恢復原有場館功能。同時，武漢已制定醫療救治緊急備案，預留1萬3000張方艙醫院床位。

疫情期間，武漢共建有16座方艙醫院。自2月5日第一間啟用，到3月10日全數休艙，35天裡，方艙醫院累計收治約1萬2000名確診病患。

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而武漢客廳方艙醫院，7月29日徹底「關艙」，工人開始進行拆除作業，此後將逐步恢復原狀。位於武漢國際會展中心的武漢江漢方艙醫院，則於8月14日拆除一樓中區和西區的擋板、床位。

因疫關閉超過2個月的北京新發地市場鐵路以南區域，15日消毒和改造後重開，1000多輛貨車近1.3萬噸蔬菜水果進場。但為減少接觸，主市場不再經營零售，而所有進入市場人員登記，場內劃分賣買專區，貨品由接駁車送到買家區，減少接觸。

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責任編輯：游昊雲