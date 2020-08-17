【新冠肺炎疫苗】急不來！中國新冠疫苗要等多3個月才誕生

▲ 【新冠肺炎疫苗】中國疫苗急不來 要等多3個月才知有沒效用

康希諾生物 （06185）與軍事科學院陳薇團隊合作研發的新冠肺炎，已獲國家確認專利，疫苗亦已進入第三階段測試。外界憧憬疫苗很快誕生、即將量產，但事實非百份百樂觀。中國防疫專家張文宏呼籲民眾要有耐心，表示就算第三期測試已啟動，也要再等3個月「才知道疫苗的效果好不好」。

新冠肺炎醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周六出席上海書展時談及新冠疫苗的研發進度，表示大家要有耐心，「再等3個月，才能知道疫苗的效果好不好，要等臨床三期試驗的結果」。

中國疫苗獲專利 不代表即將完成研製？

即是說，就算有疫苗此刻進行最後的第三階測試，也要最少等3個月才能知道有沒有效用。

張文宏日前在央視新聞「相對論」節目中也曾表示，儘管有疫情嚴重國家緊急接種，但「以中國現在的防控態勢，我們可以不要太過焦慮」。

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他說，現在世界上有很多公司在疫苗這一領域走得非常快，中國也有領先的疫苗研究，但目前最快的進度，仍在三期臨床試驗階段。他說：「大家可以拭目以待，在第四季再看一下。疫苗當中到底哪個最終有效，還是要等最後研究的結果出來」。

正在研發疫苗的中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明則表示，「下半年的中後期，最晚明年年初，全國、全球都應該能用上滅活（不活化）疫苗」。

日前在中國網絡上瘋傳「498元疫苗預購」，其後都證實是謠傳。

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責任編輯：鄧國強

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