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【台海局勢】台灣軍方禁向解放軍戰機開第一槍 違者法辦

國情動向 14:53 2020/08/17

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中美局勢緊張，美軍飛機頻頻逼近中國之際，兩岸磨擦也在升溫。解放軍戰機早前飛越台灣海峽「中線」，台灣空軍為降低軍事衝突機會，據報下令禁止飛行員向解放軍飛機開第一槍，違者移送法辦。

【台海局勢】台灣軍方禁向解放軍戰機開第一槍 違者法辦

台灣《中國時報》引述台灣軍方官員報道，台軍面對解放軍飛機飛過台灣中線，一定會採取行動「驅離」，但為了嚴防擦槍走火，引發事端，台軍飛行員沒有接到空軍作戰指揮部的命令，不能擅自開第一槍，違令者自空中執勤降落後，即刻移送法辦。

但官員也強調，台灣空軍飛行員紀律非常嚴明，空中執勤嚴守戰備準則。

【台海局勢】美前中情局官員：大陸或明年1月以三天武統台灣

據報道，台軍戰機目前執行空中驅離任務，都會帶彈，如F-16戰機會掛載AIM-120C中程空對空導彈。台機每次升空警戒監控解放軍飛機，會由成熟資深飛行員帶隊，避免擦槍走火。

至於台灣岸基防空導彈部隊，官員稱，導彈有訓練模式與作戰模式，解放軍戰機早前飛過海峽中線，台導彈並未打開作戰模式鎖定，而大陸無人機也曾越過海峽中線，台軍也一樣未刻意去鎖定。

【中美角力】美軍南海演習 並向台灣出售F-16戰機

美國衛生部長近日高規格訪台，解放軍在台灣海峽南北兩端同時實彈軍演。《中時》指出，外界渲染大陸這次軍演規模，比1996年台海危機規模還大，但台灣軍方官員稱這不是事實，認為說法太誇張。

對於解放軍還會否舉行軍演，台軍內部評估，需要視乎美國舉動而定；若美國軍事動作太大，大陸隨時可在台海周邊軍演，而大陸宣佈的軍演並非只是為了對內宣傳，台灣若如此認為，就是過度輕忽。

解放軍這飛機再惹熱議 自轉旋翼機是甚麼？有何特長？

美軍偵察機迫近廣東僅93公里 挑戰中國底綫

解放軍台海及南北端練兵 台擬向美買巡航導彈

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責任編輯：連兆鋒

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