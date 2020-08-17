【A股脈搏】人行超額放水+疫苗好消息 滬指收市大升2.3%

人行超額放水，今日續做7000億MLF，加上新冠肺炎疫苗有好消息，滬指收市大升2.3% ，企穩3400點，金融股走強升5%。中美軍事緊張持續，軍工股熱炒，升逾2%。

兩市成交放量至逾1.1萬億

滬深兩市高開高走，權重股走強，大金融板塊領漲，截至收市，滬指報3438.8點，升2.34%，深成指報13742.23點，升1.88%，創指報2696.39點，升1.04%。

滬深兩市成交額合計11539億元（人民幣，下同），較上一交易日的8815億元大幅放量，其中滬市成交5374億元。北向資金全日凈流入57.13億元。

盤面上，行業板塊全線上升，券商、保險、銀行等金融股領漲，計算機設備、國防軍工、電子等漲幅居前。

人行今日開展7,000億元中期借貸便利（MLF）操作，期限一年，中標利率連續4個月維持在2.95厘，同時開展500億元7日期逆回購，利率維持在2.2厘。由於今日有4,000億元MLF及100億元逆回購，因此今日人行對市場淨投放3,400億元。

市場流動性收緊過程告一段落

東方金誠首席宏觀分析師王青、高級分析師馮琳表示，8月MLF增量續做，意味着5月下旬以來的市場流動性收緊過程告一段落，「穩貨幣」階段全面開啟。進入8月，10年期國債收益率、同業存單利率進一步上升的空間已較為有限，接下來將進入一段平台期，主要圍繞MLF操作利率上下波動。這也意味着資金面整體將從前期的「緊貨幣」階段進入「穩貨幣」階段。

考慮到未來經濟運行環境還有較大的不確定性和不穩定性，為推動經濟增速逐步向潛在增長水平（6.0%左右）靠攏，夯實穩就業基礎，下半年貨幣政策將保持高度靈活性，轉向全面收緊的可能性很小。若下半年外部環境對國內經濟復蘇產生較大擾動，作為儲備政策的一部分，未來也不能完全排除降息、降準的可能，時間點落在三季度末或四季度初。

新冠肺炎疫苗方面，國家知識產權局公告，由軍事科學院軍事醫學研究院成員陳薇率領的團隊，與「康希諾生物 （06185） 」在3月18日聯合申請的Ad5-nCoV疫苗專利，已在8月11日被授予專利權。這是中國第1個獲得專利的新冠肺炎疫苗。

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責任編輯：蒯宇澄