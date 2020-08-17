深圳實現5G獨立組網全覆蓋 率先進入5G時代

內地5G行業發展迅速，深圳市市長陳如桂今日在「點亮深圳，5G智慧之城」新聞发布會上宣布，深圳市提前超額完成「建設4.5萬個5G基站」的目標，已實現5G獨立組網全覆蓋，率先進入5G時代。

深圳5G標準必要專利總量全球領先

華為輪值董事長郭平出席發布會並發表主題演講，表示華為將與運營商、合作夥伴一起，協同5「機」力量，聚焦行業應用，共建全場景智慧解決方案，助力深圳成為全球數字經濟樣板城市。

深圳市工業和信息化局局長賈興東在會上表示，截至8月14日，深圳已建成46,480個5G基站，截至7月26日，深圳已建成5G基站4.5萬個，提前一個月完成深圳此前8月底前完成4.5個5G基站建設的目標。目前，深圳5G標準必要專利總量全球領先，5G產業規模、5G基站和終端出貨量全球第一。

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據悉，深圳下一步將重點放在5G技術，在基礎材料與核心零部件率先實現突破，形成5G產業全鏈條發展，深化「5G+AI+8K」、工業互聯網、車聯網、智慧港口等行業融合應用，推動廣東省未來通信高端器件製造業創新中心升級成為國家級，並將深圳打造成為5G全球標杆城市。

責任編輯：尹航

