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【中美角力】美禁微信iPhone重傷？特朗普說「隨便吧」

經濟脈搏 18:22 2020/08/17

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美國總統特朗普揚言封殺微信（WeChat）後，網絡民調及券商都估計，此舉是搬石頭砸自己腳，勢重創蘋果 iPhone手機銷量；其中新浪民調更反映，逾9成回覆的中國消費者直言，如 iPhone沒WeChat會換手機。但特朗普對此卻不以為然，他日前回應「禁微信iPhone重傷」論時，稱「隨便（Whatever）」。

特朗普當地時間上周五召開記者會時，一名記者問道：

美國公司對你（特朗普）禁用 WeChat 一事發布了很多警告，蘋果、福特、迪士尼，他們擔心的是如果你禁止美國企業與WeChat合作，這些公司將無法向中國或相關市場銷售產品，會影響 iPhone 的銷量。

特朗普回答稱，「隨便（Whatever）」，然後補充說，他的首要任務是「為我們國家安全做出好事（good in terms of the security of our country）」。 

【中美角力】美「淨網」5領域全面封殺中國　觸及雲端等業務　

【中美角力】特朗普簽行政命令 45天後禁與微信、TikTok母企交易

特朗普揚言封殺WeChat後，新浪科技對此在微博發起調查「如果iPhone上不能用微信了，你是換手機還是卸微信」，約有130.6萬人參與投票，結果其中122.8萬人，亦即94%選擇「換手機」，7.7萬人選擇卸載微信。

特朗普的回應顯得「不在意」

美方倘落實封殺令，蘋果（Apple）的App商店將不能推供WeChat供下載，也就等如蘋果iPhone手機不能使用這款通訊軟件。

新浪科技稱，中國消費者認為，沒有了WeChat，iPhone會變成「昂貴」而沒用的東西。在特朗普發布行政命令後，中國各地的iPhone粉絲們正重新考慮自己對iPhone的依賴。

【中美角力】中國會否報復美禁令？ 分析師：若禁蘋果公司用微信...

【中美角力】兩大原因　美國禁微信讓中國移民憂心如焚

微信公眾號《手機教授》表示，畢竟對中國消費者來說，微信在一定程度上成了生活必需品。從工作到生活，民眾社交關係幾乎完全依附微信，這其中的價值遠超過一部手機價值。

《手機教授》認為，如果沒有微信，iPhone的實用性就大大減弱了。微信一旦被下架，對於iPhone12系列在中國市場的銷量將會是致命一擊。中國市場約佔iPhone全球銷售量20%。

中國消費者：如沒WeChat　寧不用iPhone 

香港天風國際證券分析師郭明錤預估，若蘋果被迫將微信從其全球應用商店移除，iPhone全球年出貨量可能將下降25%-30%。此外，包括AirPods、iPad、蘋果手表和Mac電腦在內的蘋果其他產品也會受到影響，年出貨量可能下降15%-25%。

中國國際電視台（CGTN）指出，一些美國華人擔心，禁用微信將切斷他們與中國親友的聯繫。美國政府9月中旬將會如何禁用微信目前尚不清楚，部分用戶表示，他們計劃通過VPN在美國使用微信。

【中美角力】中國擬將TikTok微信議題　搬上中美談判桌

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責任編輯：鄧國強

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