【中美角力】美禁微信iPhone重傷？特朗普說「隨便吧」

美國總統特朗普揚言封殺微信(WeChat)後,網絡民調及券商都估計,此舉是搬石頭砸自己腳,勢重創蘋果 iPhone手機銷量;其中新浪民調更反映,逾9成回覆的中國消費者直言,如 iPhone沒WeChat會換手機。但特朗普對此卻不以為然,他日前回應「禁微信iPhone重傷」論時,稱「隨便(Whatever)」。

特朗普當地時間上周五召開記者會時,一名記者問道:

美國公司對你(特朗普)禁用 WeChat 一事發布了很多警告,蘋果、福特、迪士尼,他們擔心的是如果你禁止美國企業與WeChat合作,這些公司將無法向中國或相關市場銷售產品,會影響 iPhone 的銷量。

特朗普回答稱,「隨便(Whatever)」,然後補充說,他的首要任務是「為我們國家安全做出好事(good in terms of the security of our country)」。

特朗普揚言封殺WeChat後,新浪科技對此在微博發起調查「如果iPhone上不能用微信了,你是換手機還是卸微信」,約有130.6萬人參與投票,結果其中122.8萬人,亦即94%選擇「換手機」,7.7萬人選擇卸載微信。

美方倘落實封殺令,蘋果(Apple)的App商店將不能推供WeChat供下載,也就等如蘋果iPhone手機不能使用這款通訊軟件。

新浪科技稱,中國消費者認為,沒有了WeChat,iPhone會變成「昂貴」而沒用的東西。在特朗普發布行政命令後,中國各地的iPhone粉絲們正重新考慮自己對iPhone的依賴。

微信公眾號《手機教授》表示,畢竟對中國消費者來說,微信在一定程度上成了生活必需品。從工作到生活,民眾社交關係幾乎完全依附微信,這其中的價值遠超過一部手機價值。

《手機教授》認為,如果沒有微信,iPhone的實用性就大大減弱了。微信一旦被下架,對於iPhone12系列在中國市場的銷量將會是致命一擊。中國市場約佔iPhone全球銷售量20%。

香港天風國際證券分析師郭明錤預估,若蘋果被迫將微信從其全球應用商店移除,iPhone全球年出貨量可能將下降25%-30%。此外,包括AirPods、iPad、蘋果手表和Mac電腦在內的蘋果其他產品也會受到影響,年出貨量可能下降15%-25%。

中國國際電視台(CGTN)指出,一些美國華人擔心,禁用微信將切斷他們與中國親友的聯繫。美國政府9月中旬將會如何禁用微信目前尚不清楚,部分用戶表示,他們計劃通過VPN在美國使用微信。

