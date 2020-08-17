▲ 【中美角力】美國研中程導彈遏制中國？自己用不了 盟友也難買

中美軍事競賽升級。美國官員明言，美軍正解禁研發中程導彈，並與盟友討論在亞洲部署，以針對中國。美國不甘受美俄軍控條約限制，遂退出並與中國開展中程導彈競賽，「中國有，為何我不能有」邏輯看似「順理成章」。不過，美國計劃研發的中程導彈，不但美國本身用不了，用得着的盟友恐怕也沒有幾個。

何謂中程導彈？

中程導彈是射程介乎短程導彈、洲際導彈的導彈，具體數字不同機構有不同定義，而這裏明確討論的是射程介乎500至5,500公里的導彈。

美國沒有中程導彈嗎？

美國與蘇聯1987年簽署了《中程導彈條約》，同意銷毀並停止研發部署，射程介乎500至5,500公里的陸基彈道導彈與巡航導彈。

美俄近年互相指摘對方違反中導條約，特朗普政府去年8月退出條約，美軍並即時解禁重新研發中程導彈。

中國由於不是中導條約締約國，沒有受到限制。解放軍現役東風-15、東風-21、東風-26等型彈道導彈，均屬中程導彈。

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美國新研中程導彈是怎樣的？

美俄核裁軍談判美國代表、美國軍控問題特使比林斯利（Marshall Billingslea）向傳媒表示，美國研發中的中程導彈，規格如下：

• 陸基（陸上發射）

• 常規彈頭（並非核武）

• 巡航導彈

• 射程1,000公里

比林斯利明言，此舉是為了讓美國和盟友「反制中國威脅」。

美國自己用不了？

恐怕是的，1,000公里射程太短了。

美國最接近中國大陸的領地關島，距離最短也有3,000公里。美國新研中程導彈，因此必須部署在盟友境內美軍基地，或出售予盟友部署才會有效。

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在哪裏部署才行？

1,000公里在地環儀上真是很短的距離，甚至排除了近期積極靠攏美國的澳洲。

美國新研中程導彈要針對中國，只能部署在中國近鄰，例如南韓、日本、菲律賓、越南、印度、巴基斯坦、俄羅斯等地。

可行嗎？

美國中程導彈潛在市場，受以下幾種因素限制。

對外政治：有些國家根本不會考慮使用美國武器遏制中國，例如俄羅斯、巴基斯坦。

自身技術：有些國家雖有意與中國對抗，但本身已經掌握中程導彈，例如印度。

對內政治：中程導彈屬進攻性武器，其他國家如就此討好美國，勢必比美軍薩德反導系統2017年進入南韓引起更大爭議。

多番篩選過後，美國新研中程導彈的潛在合適用家，可能只有日本一個。

日本近期調整防衛政策，討論應否掌握打擊敵方基地技術。惟1,000公里射程導彈對日本或也不夠用，頂多只能覆蓋中國部分沿岸地區。

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美國其實一直都有中程導彈？

這可謂是美國重新研發陸基中程導彈奇怪之處。

中導條約只禁止陸基導彈，而美軍海基、空基強大中程導彈火力多年來從未動搖。

美國海軍巡洋艦、驅逐艦、潛艇都是移動中程導彈平台，能發射戰斧巡航導彈，最大射程達到2,500公里。美國空軍B-1戰略轟炸機，也能發射中程導彈，打擊陸上和海面目標。

美國「東西兩太洋，南北無強敵」，美軍力量以海空先行，海基、空基導彈平台，無疑比陸基平台更加靈活、在戰時有更大生存機會。遑論美國軍機軍艦長期逼近中國，搞陸基中程導彈，恐怕難免吃力不討好，象徵遠大於實際。

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責任編輯：連兆鋒