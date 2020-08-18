數字貨幣試推提速 突圍中美金融脫鉤戰 ？

美國加快與中國各個領域「脫鉤」，中國外長王毅早前明確表態中方「拒絕脫鉤」。不過，「神女有情，襄王無意」。如果美方執意要分手，中方恐怕是攔不住的。

近日內地不少重量級財經官員、學者開始對中美脫鉤發出預警。呼籲決策層盡早為中美「分手」做準備。

事實上，美國已打響了與中國科技、文化等多個領域的脫鉤戰，如打壓華為、TIKTOK，限制中國學生、傳媒簽證，將孔子學院列為外國四團。本月初，美國政府對在美上市的中概股發出警告，至2021年底不符合美方審計要求的將退市。此舉被視為美方在醞釀中美金融脫鉤戰。

面臨被踢出美元支付系統風險

在本月初新京報貝殼財經主辦的夏季峰會上，前人行貨幣委員會委員、中國社會科學院學部委員余永定表示，在金融方面，中國確實面臨著美國一系列的威脅，雖然到目前為止美國所謂的制裁只是少數案例。對此，確實要十分小心。

余永定認為，在金融戰方面，美方手上有五件「殺器」，一是美國可能對中國實行某種形式的金融制裁。金融制裁的方法可能很多，比如對某銀行、某些產業進行制裁。二是金融勒索。中國一些金融機構，比如中行、農行，都被金融勒索過了。三是推動大量資本外逃。資本外逃的方法很多，它經常和腐敗結合在一起，大量的資本轉移到了美國。四是中國持有大量的美元，美國通過美元貶值的方式，造成中國海外資產的損失，從而轉嫁美國的債務危機。五是在中美衝突尖銳化時，扣押中國的海外資產。

其中，最受關注的是金融制裁。即美國會否運用美元在國際支付的關鍵角色，懲罰相關個人、企業與金融機構。事實上，美國已對包括新疆、北京及香港十多名官員個人宣布進行金融制裁。接下來的問題是，中國的企業、銀行會否被踢出美元支付系統。

由國際支付信息系統「環球同業銀行金融電訊協會」（SWEFT）以及「銀行間支付結算系統」（CHIPS）等支撐的美元支付系統是國際貿易與投資的骨幹。美方在其中扮主導角色。

中國證監會副主席方星海早前指出，中國必須為踢出美元支付被系統的風險做準備。他說，在國際交易上，中國主要依賴美元支付系統，這使中國對於美國可能的制裁十分脆弱。他指出，「這樣的事已發生在許多俄國企業與金融機構上。我們必須未雨綢繆，是真正的準備，而不僅是心理上的準備」。

方星海還表示，若人民幣國際化能夠取得更大進展，中國抵禦金融「被脫鉤」的能力會大大增強。

方星海：人民幣倘更國際化 中國抗金融脫鉤能力會大增

【中國經濟】朱民：人民幣實力不匹配中國經濟 迫切要國際化

今年以來，人民銀行積極推動數字貨幣發展，被認為是人民幣國際化的重要舉措。人行數字貨幣是法定貨幣。具體來說，機構或個人不接受支付寶或微信付款，在法律上沒有問題。但拒絕用戶使用現金或數字貨幣付款就是違法的。另外，法定貨幣的背後是國家信用，央行數字貨幣安全性更高，使用範圍更廣，而且不用綁定銀行帳戶。

數字貨幣可不經過國際銀行結算體系

與微信支付、支付寶不同的是，數字貨幣在通過手機提前下載數據包後能支持離線狀態下支付 。除此之外，數字貨幣在支付完畢後立刻結算，不像電子貨幣在支付後仍需要通過清算系統結算。

內地有學者分析認為，人民幣變成數字貨幣後，海外使用人民幣交收將更加方便，更加直接，可以不經過傳統的國際銀行的匯款或結算體系。海外（透過中國認可的銀行）收取數字人民幣後，可以方便地國際間轉移。人民幣理論上就自成一個體系，不用再依賴美國控制的國際銀行結算體系。因而，人民幣數字化後，可大大加快人民幣國際化的進程。

當然，外間對數字貨幣的安全性、保障私隱等一系列問題也還存在不少爭議。

上周五（8月14日），中國商務部印發《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，方案中提出︰在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點。人民銀行制定政策保障措施；先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視情擴大到其他地區。

據悉，今次數字貨幣試點，無論是時間還是範圍，都比原計劃大幅提前和擴大，相信其中原因不排除是因應當前緊張的中美關係，為可能爆發的中美金融脫鉤戰做準備。

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本報記者：黃兆康

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