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【新冠肺炎】恐鈔票播毒　深圳超市實施「使用現金實名制」

社會熱點 20:35 2020/08/17

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【新冠肺炎】恐鈔票播毒　深圳超市實施「使用現金實名制」

新冠肺炎疫情仍未消除，且不時反彈，深圳近日把防疫措施升級。澎湃新聞網報道，深圳市有超市應政府要求，實施購物現金支付實名制－－若付現鈔要登記顧客的姓名、手機號、身份證號、住址等信息。

據了解，由於鈔票和硬幣被指可受新股病毒污染，加上當地有超市職員染疫；「付鈔實名」制是要應付當民眾一旦確診感染新冠病毒，可追蹤其活動路綫圖，及時防範現金播毒。

深圳有超市職員染疫

根據澎湃新聞網報道，網傳深圳市福田區梅林街道一超市貼出「由於政府要求，使用現金必須做好人員登記」的規定。當地官方回應稱，爲了防控新冠肺炎疫情，福田區食品藥品監督管理局確實下發了「使用現金需登記」規定。

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有超市工作人員表示，前幾天接到當地食藥監局的通知，本月15日張貼出這一規定，使用現金的顧客需要登記姓名、手機號等，登記模板也是食藥監局發的，旨在爲了防控疫情。

為何官方要實施「現金支付實名制」？深圳衛健委披露箇中原因，截至14日晚上11時，經排查，在深圳有2人核酸檢測爲陽性，判定爲無症狀感染者；而該兩例陽性人員均在超市工作－－地址是羅湖水貝IBC盒馬鮮生超市。

這警惕了當局採取措施，防範超市透過現金流動播毒。同時，深圳當局亦禁止在超市門店提供堂食服務。

此外，深圳市市場監督管理局網站16日發布消息顯示，全市各零售藥店對前來買退燒藥的市民，要嚴格落實登記身份證號和電話號碼。

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責任編輯：鄧國強
 

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