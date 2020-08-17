李克強：引導貸款利率下行 確保小微企業全年融資量增價降

總理李克強今日主持召開國務院常務會議，要求進一步落實金融支援實體經濟的政策措施，包括引導貸款利率繼續下行，並要求金融機構提高服務實體經濟的可持續性，確保小微企業全年融資量增價降。

據中國政府網，李克強在會議上表示，要進一步強化宏觀政策針對性有效性，放水養魚，保住和培育市場主體，大力推進改革，努力完成全年發展目標任務。

他表示，今年以來，金融部門落實支援實體經濟政策措施，通過降低利率、減少收費、貸款延期還本付息等，前7個月已為市場主體減負8,700多億元（人民幣，下同），對小微企業支持力度明顯加大。

他要求，下一步要繼續落實好為市場主體減負等金融支持政策，保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌，有效發揮結構性直達貨幣政策工具精准滴灌作用，確保新增融資重點流向實體經濟特別是小微企業。

要提高金融支持政策便利度，疏通傳導機制，擴大市場主體受益面。深化市場報價利率改革，引導貸款利率繼續下行。落實落細運用再貸款再貼現資金發放優惠利率貸款、支持發放信用貸款等措施，確保小微企業全年融資量增、面擴、價降。

同時，開展銀行不合理和違規收費檢查。防範金融風險，提高銀行服務實體經濟可持續性。

責任編輯：蒯宇澄

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