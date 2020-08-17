【中美角力】華府進一步收緊對華為限制 增38子公司入實體清單

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【中美科技戰】中國扶持晶片發展 回顧日韓經驗或有啟發（訂戶專享）
美國國務院網站當地時間周一（17日）公布，美國進一步收緊對華為的限制，阻止華為取得未經特別許可的半導體，包括由外國公司以美國軟件或技術開發或生產的晶片。
國務卿蓬佩奧在一份聲明中表示，支持美國商務部進一步收緊了對華為的出口管制，擴大「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule）的範圍，這將阻止華為通過「替代晶片生產」與「提供用從美國獲得的工具生產的現成晶片」來規避美國法律。同時，商務部還在實體清單中增加了華為的38家子公司。
蓬佩奧還在聲明寫道，「不會容忍中共破壞我們公民的私隱、我們企業科技的知識產權，或是全球下一代網絡的完整性」，他稱，美國會持續限制對華為及其子公司的大多數美國出口，並呼籲盟友和夥伴加入限制華為。
美國商務部在另一份聲明中說，把華為在21個國家的38家新子公司列入實體清單，「因為它們存在代表華為行事而違反美國國家安全或外交政策利益的重大風險」。
自華為在去年5月首次列入黑名單後，總計已有152個關係企業被納入黑名單。新增的38家被列入黑名單的華為實體包括華為在北京、香港、巴黎、柏林和墨西哥的雲業務部門。
中國外交部發言人華春瑩曾強調，在華為等中國企業問題上，美方沒有任何證據可以證明他們對美國家安全構成威脅。批評美國濫用國家力量打壓華為等中國企業，是一種經濟霸凌行徑，是對美國一貫標榜的市場經濟原則的公然否定。她敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國特定企業的無理打壓，為中國企業在美正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。
責任編輯：蒯宇澄
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