【中美角力】華府進一步收緊對華為限制 增38子公司入實體清單

美國國務院網站當地時間周一（17日）公布，美國進一步收緊對華為的限制，阻止華為取得未經特別許可的半導體，包括由外國公司以美國軟件或技術開發或生產的晶片。

國務卿蓬佩奧在一份聲明中表示，支持美國商務部進一步收緊了對華為的出口管制，擴大「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule）的範圍，這將阻止華為通過「替代晶片生產」與「提供用從美國獲得的工具生產的現成晶片」來規避美國法律。同時，商務部還在實體清單中增加了華為的38家子公司。

蓬佩奧還在聲明寫道，「不會容忍中共破壞我們公民的私隱、我們企業科技的知識產權，或是全球下一代網絡的完整性」，他稱，美國會持續限制對華為及其子公司的大多數美國出口，並呼籲盟友和夥伴加入限制華為。

聲明全文

美國商務部在另一份聲明中說，把華為在21個國家的38家新子公司列入實體清單，「因為它們存在​​代表華為行事而違反美國國家安全或外交政策利益的重大風險」。

自華為在去年5月首次列入黑名單後，總計已有152個關係企業被納入黑名單。新增的38家被列入黑名單的華為實體包括華為在北京、香港、巴黎、柏林和墨西哥的雲業務部門。

中國外交部發言人華春瑩曾強調，在華為等中國企業問題上，美方沒有任何證據可以證明他們對美國家安全構成威脅。批評美國濫用國家力量打壓華為等中國企業，是一種經濟霸凌行徑，是對美國一貫標榜的市場經濟原則的公然否定。她敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國特定企業的無理打壓，為中國企業在美正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。

責任編輯：蒯宇澄

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