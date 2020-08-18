▲ 【中美諜戰】港產前CIA涉當中國間諜 20年竊密細節曝光

中國與美國角力升級之際，美國再拘捕「雙面諜」。美國司法部今天表示，香港出生、移民美國半世紀的前中央情報局（CIA）僱員馬玉清（音譯），涉嫌為中國從事間諜活動於14日被捕。他被控為中國竊取美國政府機密文件，若被判有罪，最高可處無期徒刑。而法院文件，曝光他過去近20年涉嫌為中國提供美國情報的細節。

美國司法部今天發出新聞稿指出，現年67歲的馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯）香港出生，1968年由香港移民美國，居於夏威夷檀香山，1982年開始在CIA工作，並做了15年；在被派往東亞和太平洋地區工作時、即1982至1989年間，擁有最高安全權限。

檢察官指出，該項任務令被告熟悉CIA訓練程序、通訊規程以至CIA用來避過其他政府情報部門偵測的「秘技」。

香港出生現年67歲 曾接觸CIA機密資訊

根據法院公布文件，馬玉清早在近20年前已為中國工作。2001年3月，馬玉清與同樣曾任職於中情局的親戚在香港與中國官員碰面；在3天停留期間，他們提供中情局人員名單、行動與機密通訊方式等信息給中方，馬玉清因為提供這些機密獲得5萬美元的現金報酬。此後，他們為中共提供美國國防機密長達10年之久。

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馬玉清移居夏威夷後，進入聯邦調查局（FBI）工作，以便再次獲得竊取機密資訊的機會。

2004年，馬玉清成為FBI檀香山辦公室的約聘繙譯人員，負責審核與繙譯中文文件。隨後6年，馬玉清經常影印、拍攝和竊取文件，利用前往中國的機會將文件或照片提供給對口人員，也從中國帶回數千美元現金或昂貴禮物，包括整套高爾夫球具。

美國法部的新聞稿交代了馬玉清落網的情節。

新聞稿引述法院文件說，馬玉清在2019年春季兩度會見美國聯邦調查局的臥底人員。他以為對方是中國情報機構的代表，在會面時證實自己為中國從事間諜活動，並接受對方2000美元現金，當做酬謝他為中國效力的「一點小意思」。馬玉清並且再次表達願意為中國情報機構工作。

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根據新聞稿，今年8月12日，馬玉清與一名聯邦調查局臥底人員見面，再次為之前的間諜活動收取費用，表明願意繼續幫助中國政府，並說他想要看到「祖國」成功。他隨後便遭到逮捕。

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▲ 新聞稿引述法院文件說，馬玉清在2019年春季兩度會見美國聯邦調查局的臥底人員。他以為對方是中國情報機構的代表，在會面時證實自己為中國從事間諜活動

馬玉清預定明天在夏威夷地區的聯邦法院首度出庭受審，他被控串謀將國防資訊傳遞給外國政府。若被定罪，最高可能面臨無期徒刑。

負責國安事務的美國助理司法部長德梅斯（John C. Demers）在新聞稿中表示，「中國間諜活動的軌跡很長，而且很遺憾的是，常有前美國情報官員背叛他們的同事、國家和美國自由民主的價值，去支持一個共黨專制政權」。

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他說，這樣的背叛「絕對是得不償失。他們自以為平安無事，但不論是馬上或事隔多年，我們都會找到這些叛徒，將他們繩之以法。對中國情報機構來說，這些人可有可無，對我們來說則是個悲哀但迫切的提醒，告訴我們必須保持警戒」。

在馬玉清被捕之前，同樣來自香港、並在夏威夷長大的CIA前「雙面諜」李振成，早前承認串謀向中國提供情報，去年11月被美國維珍尼亞州聯邦法院判囚19年。

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責任編輯：鄧國強

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