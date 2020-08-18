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中鐵建董事長陳奮健墮樓亡　國資委巡視組正在檢查

社會熱點 10:09 2020/08/18

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內地又傳出政商界要人墜樓身亡消息！內地媒體報道，現年58歲中國鐵道建築集團公司董事長、黨委書記陳奮健在16日墜樓身亡，原因不明；中鐵建今早證實死訊，但沒說明陳奮健死因，只說他「不幸逝世」。而同一時間，國資委巡視組近日在該集團巡視。

內地官媒的報道，僅指陳奮健「意外去世」、「不幸逝世」。「澎湃新聞網」則報道，陳奮健最近的動態是在本月13日，於河北雄安新區會見相關負責人，雙方進一步討論推進雄安新區相關開發建設，交換意見，並達成共識。而陳奮健在7月底，才前往上海，與上海市委書記李強見面，雙方還簽署戰略合作協議。

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及至昨日深夜接近今日凌晨時分，內地官媒突然宣佈陳奮健死亡消息。中鐵建內部人員向內媒證實消息，僅稱他「意外去世」。網上則瘋傳他是墜樓身亡，墜樓原因不明，但外傳恐與貪污案有關。

不過，微博有網民引述知情人士指，陳奮健是於前晚，在北京德勝門附近的新橋飯店17樓跳下身亡。該集團內部已傳達陳奮健的死訊。目前，中鐵建集團由一名總裁主持工作。有分析指，陳奮健的問題很有可能出在中交任職期間，因為他履職中鐵建才兩年。

陳奮健掌舵中鐵建近2年時間，之前曾任中國交通建設集團有限公司任副董事長、總經理、黨委副書記等。陳奮健生於1962年10月，廣東梅縣人，畢業於長沙交通學院土木工程系港航工程，隨後獲北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士，擁有教授級高級工程師，享受國務院「政府特殊津貼」，也是中共十九大代表。

據2020年《財富》報道，中國鐵建集團在「世界500強企業」排名第54位，屬全球知名的建築巨頭。

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責任編輯：游昊雲

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