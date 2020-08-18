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內地媒體：中鐵建董事長陳奮健墮樓亡 官方指「不幸逝世」

社會熱點 10:09 2020/08/18

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內地媒體澎湃新聞網報道，現年58歲中國鐵道建築集團公司董事長、黨委書記陳奮健在16日墮樓身亡。中鐵建今早證實陳奮健死訊，但沒說明死因，只說他「不幸逝世」。

中鐵建通告表示，董事長、執行董事、黨委書記陳奮健在16日不幸逝世，公司對此表示沉痛哀悼，目前公司生產經營情況一切正常。

根據媒體公開報道，陳奮健最近公開露面在本月13日，他於河北雄安新區會見相關負責人，雙方進一步討論推進雄安新區相關開發建設，交換意見，並達成共識。而陳奮健在7月底，曾前往上海，與上海市委書記李強見面，雙方還簽署戰略合作協議。

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陳奮健死訊引來關注，內媒引述中鐵建內部人員稱他「意外去世」。但澎湃新聞網指，陳奮健是墜樓身亡。

有說陳奮健是於16日晚在北京德勝門附近的新橋飯店17樓墮下身亡，但這一說法暫未獲官方證實。

陳奮健掌舵中鐵建近2年時間，之前曾任中國交通建設集團有限公司任副董事長、總經理、黨委副書記等。陳奮健生於1962年10月，廣東梅縣人，畢業於長沙交通學院土木工程系港航工程，隨後獲北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士，擁有教授級高級工程師，享受國務院「政府特殊津貼」，也是中共十九大代表。

據2020年《財富》報道，中國鐵建集團在「世界500強企業」排名第54位，屬全球知名的建築巨頭。

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責任編輯：游昊雲

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