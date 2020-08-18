【新冠肺炎疫苗】中國夥拍多國 「疫苗外交」美媒關注

▲ 【新冠肺炎疫苗】中國夥多國合作 「疫苗外交」美媒關注

新冠肺炎全球大流行，中國繼俄羅斯後在疫苗研發競賽中跑出，開發專利疫苗。中國官方表示，中國新冠肺炎疫苗會是全球公共產品。中國亦與多個國家展開新冠肺炎疫苗合作，中國「疫苗外交」吸引西方傳媒關注，認為中國對外疫苗合作可成為地緣戰略一環。

《華爾街日報》盤點中國對外新冠肺炎疫苗合作，稱中方答應了菲律賓成為首批拿到中國疫苗國家；藥廠北京科興同意與巴西、印尼合作生產疫苗，供對方本地使用；巴基斯坦與中國國藥集團合作臨床測試後，亦會獲得中國疫苗，劑量足夠供應巴基斯坦2.2億人口的約5分1。

此外，俄羅斯對中國軍事科學院、藥廠康希諾生物聯合研發的中國首款專利疫苗Ad5-nCoV亦有興趣。如疫苗通過俄羅斯衛生部審查，俄羅斯可能聯合生產。

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文章稱，中國是世界一大疫苗生產國，每年產量數以億劑，而中國疫苗製造商都擁有自家生產設施，例如中國生物技術集團每年就能生產約2億劑疫苗。

中國疫情大致受控下，中國亦有較大空間對外分享疫苗成果，而中國開發疫苗，選擇與現存病例仍多的國家合作，亦更有利臨床測試疫苗。

相比之下，美國特朗普政府未有交代美國疫苗研發出來之後會有多開放。美國衛生部長阿札（Alex Azar）上周稱，美國是全球疫情最嚴重國家，只會在滿足本國需求後才分享疫苗。

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對一些國家而言，疫苗合作則可能是個應付中美角力戰略選擇。馬來西亞外長本月與中美外長分別通電，討論展開疫苗合作。中美至今都未有答應安排馬來西亞較早取得疫苗，惟中美近年都期望就南海議題拉攏馬來西亞支持。

文章亦提到，不發達國家在全球疫苗競賽有被遺棄風險，而中國正嘗試在第三世界疫情防控中扮演更大角色。中國2017年就提出了「健康絲綢之路」，作為「一帶一路」基建戰略延伸。北京科興目前亦正與，總部設於孟加拉的國際腹瀉病研究中心合作，舉行新冠肺炎疫苗臨床測試。

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責任編輯：連兆鋒