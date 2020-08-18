  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 11:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】特朗普稱華為「Spy-Wei」 重申不與用華為國家享情報

經濟脈搏 10:40 2020/08/18

分享：

特朗普政府周一（17日）宣布進一步收緊對中國通訊設備巨頭華為，透過第三方取得晶片（內地稱為芯片）的限制。對此，美國總統特朗普（Donald Trump）回應稱，華為在美國從事監控活動，「華為？我稱其『間諜為』，該公司是一個災難。（Huawei? I call them Spy-Wei. They're a disaster.）」

中國外交部較早前強調，目前，無任何國家能夠拿出華為產品存在後門的證據，脅迫他國服從美國旨意，是赤裸裸的霸權行徑，認為美方之所以百般打壓，真實原因在於這些企業是中國企業，而且是行業的領先者。

特朗普：不希望華為設備在美國出現

特朗普接受霍士《Fox & Friends》訪問時重申，美國不會與任何使用華為設備的國家分享情報，不希望華為的設備在美國出現。因為如果使用華為系統，即意味正受到華為監視，意味華為也在監視美國。特朗普再次指控華為從事監控活動，不過未提出任何證據。

美國商務部擴大今年5月公布對華為的禁令，再將華為在21個國家或地區的38個附屬部門，列入出口管制實體清單，要求無論是美國或外國廠商生產的半導體產品，只要包括美國技術和軟件研發製造，都要先獲美國政府許可，才可以供貨華為。商務部亦不再延長上周五到期、允許部分美國企業與華為生意往來的臨時許可證。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，此舉旨在堵塞華為在美國採取上次行動後所鑽的「漏洞」，與中美貿易談判沒有直接關係。

【中美角力】華府進一步收緊對華為限制 增38子公司入實體清單

【中美5G角力】特朗普聯歐封殺華為　塞爾維亞給美嚐挫敗

【5G技術】印度跟隊美國　5G建設擬封殺華為中興

【中美5G角力】5度逃生門 能否讓華為擺脫晶片斷供危機？

華為證實增設屏幕驅動晶片生產部門 進軍屏幕業

【中美角力】高通籲美准出口芯片予華為 憂三星漁人得利

華為悲言：麒麟晶片恐成絕版 美國制裁下無法生產

華為啟「南泥灣」項目　推Notebook等不含美國技術產品

【華為5G】從源頭提升競爭力 華為「天才少年」項目年薪223萬招人才

責任編輯：馬佩君

相關文章

【中美角力】華府進一步收緊對華為限制 增38子公司入實體清單
今日
【中美角力】華府進一步收緊對華為限制 增38子公司入實體清單
【中美角力】特朗普：正考慮對更多中國科網公司施壓
2020/08/17
【中美角力】特朗普：正考慮對更多中國科網公司施壓
【中美5G角力】中國造不出晶片？德媒：僅時間問題
2020/08/14
【中美5G角力】中國造不出晶片？德媒：僅時間問題
【中美角力】蓬佩奧欲「聯歐制華」 緣何選擇中東歐？
2020/08/14
【中美角力】蓬佩奧欲「聯歐制華」 緣何選擇中東歐？
深圳實現5G獨立組網全覆蓋 率先進入5G時代
2020/08/17
深圳實現5G獨立組網全覆蓋 率先進入5G時代
華為 貿易戰 軟件 中美關係 特朗普 羅斯 貿易 晶片

上一篇文章

【中澳關係】中國對澳洲葡萄酒展開反傾銷調查

下一篇文章

【中美角力】華府進一步收緊對華為限制 增38子公司入實體清單

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎疫苗】中國首款新冠疫苗專利誕生　康希諾研發
【新冠肺炎疫苗】中國首款新冠疫苗專利誕生　康希諾研發
【中美角力】中國稀土出口急跌近7成　疑報復美國新招
【中美角力】中國稀土出口急跌近7成　疑報復美國新招
【中美角力】華府進一步收緊對華為限制 增38子公司入實體清單
【中美角力】華府進一步收緊對華為限制 增38子公司入實體清單
【中美貿易協議】中美會晤推遲內幕：中國需更多時間買買買
【中美貿易協議】中美會晤推遲內幕：中國需更多時間買買買
【中美角力】美禁微信iPhone重傷？特朗普說「隨便吧」
【中美角力】美禁微信iPhone重傷？特朗普說「隨便吧」
【中美5G角力】美企NVIDIA欲收購晶片設計商ARM　中國或說不
【中美5G角力】美企NVIDIA欲收購晶片設計商ARM　中國或說不