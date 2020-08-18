【中美諜戰】港產CIA雙面諜被拍到點收38萬竊密費　說想祖國成功

中國與美國角力白熱化之際，美國公布拘捕香港移民、曾任職中央情報局（CIA）的男子，指控他涉嫌為中國做間諜。美國司法部指他竊密近20年，並曝光他落網的過程：收取假裝中國間諜上綫－－中國情報機關代表的FBI臥底金錢，當面點算鈔票，並稱想要看到「祖國」成功。

美國司法部今天發出新聞稿指出，現年67歲的馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯）香港出生，1968年由香港移民美國，居於夏威夷檀香山，1982年開始在CIA工作，並做了15年；在被派往東亞和太平洋地區工作時、即1982至1989年間，擁有最高安全權限。

美FBI臥底假裝中國情報機關代表 誘馬現身

司法部新聞稿引述法院文件，公開馬玉清落網的經過。美方至少自去年已調查馬玉清，馬在2019年春季兩度會見美國聯邦調查局的臥底人員。他以為對方是中國情報機構的代表，在會面時證實自己為中國從事間諜活動，並接受對方2000美元現金，當做酬謝他為中國效力的「一點小意思」。

馬玉清並且再次表達願意為中國情報機構工作。

至今年8月12日，馬玉清與一名聯邦調查局臥底人員見面，再次為之前的間諜活動收取費用，表明願意繼續幫助中國政府，並說他想要看到「祖國」成功。馬還被拍到在點收5萬美元，折合近38.8萬港元現金。他隨後便遭到逮捕。

【中美諜戰】港產前CIA涉當中國間諜 20年竊密細節曝光

根據法院公布文件，馬玉清早在近20年前已為中國工作。2001年3月，馬玉清與同樣曾任職於中情局的親戚在香港與中國官員碰面；在3天停留期間，他們提供中情局人員名單、行動與機密通訊方式等信息給中方，馬玉清因為提供這些機密獲得5萬美元的現金報酬。此後，他們為中方提供美國國防機密長達10年之久。

馬玉清移居夏威夷後，進入聯邦調查局（FBI）工作，以便再次獲得竊取機密資訊的機會。

2004年，馬玉清成為FBI檀香山辦公室的約聘繙譯人員，負責審核與繙譯中文文件。隨後6年，馬玉清經常影印、拍攝和竊取文件，利用前往中國的機會將文件或照片提供給對口人員，也從中國帶回數千美元現金或昂貴禮物，包括整套高爾夫球具。

馬玉清預定明天在夏威夷地區的聯邦法院首度出庭受審，他被控串謀將國防資訊傳遞給外國政府。若被定罪，最高可能面臨無期徒刑。

責任編輯：鄧國強