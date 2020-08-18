  • 29°C
香港時間 : 2020818日 (二) 12:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內地水災】長江5號洪水流量將創紀錄 熱帶風暴海高斯靠近廣東

社會熱點 11:43 2020/08/18

分享：

內地天災不斷，長江上游多處洪水成災。中國水利部長江委水文局昨午宣布，今年長江第5號洪水在上游形成，並將以每秒7萬立方米的流量通過三峽大壩，創下今年紀錄。而熱帶風暴海高斯則靠近廣東，全省15市縣已發出藍色颱風預警。

長江上游水文預報中心預測，長江、嘉陵江的這波洪峰會於19日凌晨到達重慶主城。華北地區同樣告急，中國水利部昨深夜在官網指出，黃河也將迎來新一輪洪水。

中國水利部表示，受到近日強降雨影響，長江發生2020年第5號洪水，長江上游幹流寸灘、中游幹流監利江段及洞庭湖，長江上游涪江、沱江、嘉陵江、岷江，雲南金沙江石鼓江段，黃河上游幹流蘭州段，陝西渭河，淮河中游幹流盱眙段及江蘇新沂河，黑龍江遜畢拉河等「66條河流超警（超過警戒水位）」。

長江5號洪水流量將創紀錄 熱帶風暴海高斯靠近廣東

【內地水災】逾6千萬人受災 當局料主汛期延至下月底

【內地水災】鄱陽官媒稱「洪災不是徹頭徹腦的壞東西」 網民斥喪事喜辦

其中四川沱江上中游、岷江支流府河，重慶涪江及甘肅嘉陵江上游略陽江段等13條河流超保（超過保證水位）。17日16時，長江上游幹流寸灘、中下游幹流監利江段及洞庭湖水位超警0.09~1.12米，淮河幹流盱眙河段超警0.03米。

在中國官方定義中，「保證水位」也稱「最高防洪水位」或「危害水位」，是指能保證堤防安全的水位，也代表根據河川堤防情況規定的防汛安全上限水位。

【長江暴雨】水災重創主糧區 農民叫苦：早稻減產兼難收割

【長江暴雨】内地27省洪水3400萬人受災 多地洪峰超98年長江水災

此外，熱帶風暴海高斯將在明日於廣東西沿岸登陸，而且預期登陸時會增強至強烈熱帶風暴，風速達10至12級，全省15市縣已發出藍色颱風預警。

預測在風暴期間，南海北部、廣東沿海將有6至7級大風，南海北部的海域風力達8至9級，陣風10至11級，而預測至明日上午8時，廣東南部沿海有暴雨，最高雨量達90毫米。

在上午11時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約320公里，即在北緯20.3度，東經116.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部，移向廣東西部沿岸。

【內地水災】長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台（有片）

【內地水災】警惕傳染病風險 世衛：丟棄洪水接觸過的食物

【長江暴雨】内地27省洪水3400萬人受災 多地洪峰超98年長江水災

【長江三峽大壩】內地水災險情急擴大　26省市區逾千萬人受災

責任編輯：游昊雲

相關文章

【長江暴雨】水災重創主糧區 農民叫苦：早稻減產兼難收割
2020/07/17
【長江暴雨】水災重創主糧區 農民叫苦：早稻減產兼難收割
【內地水災】鄱陽官媒稱「洪災不是徹頭徹腦的壞東西」 網民斥喪事喜辦
2020/07/22
【內地水災】鄱陽官媒稱「洪災不是徹頭徹腦的壞東西」 網民斥喪事喜辦
【內地水災】長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台（有片）
2020/07/27
【內地水災】長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台（有片）
【內地水災】逾6千萬人受災 當局料主汛期延至下月底
2020/08/13
【內地水災】逾6千萬人受災 當局料主汛期延至下月底
颱風 暴雨 中國水利部 陽江 中國 甘肅 蘭州 重慶 三峽工程

上一篇文章

【新冠肺炎】恐鈔票播毒　深圳超市實施「使用現金實名制」

下一篇文章

內地媒體：中鐵建董事長陳奮健墮樓亡 官方指「不幸逝世」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎疫苗】急不來！中國新冠疫苗要等多3個月才誕生
【新冠肺炎疫苗】急不來！中國新冠疫苗要等多3個月才誕生
【新冠肺炎疫苗】康希諾從小公司變疫苗先鋒　4大海歸創奇跡
【新冠肺炎疫苗】康希諾從小公司變疫苗先鋒　4大海歸創奇跡
【新冠肺炎疫苗】歷時7個月 一文看懂康希諾疫苗研發及試驗歷程
【新冠肺炎疫苗】歷時7個月 一文看懂康希諾疫苗研發及試驗歷程
葉璇餐廳吃鄰桌二手餸　變內地「惜食」大紅人（有片）
葉璇餐廳吃鄰桌二手餸　變內地「惜食」大紅人（有片）
【新冠肺炎】恐鈔票播毒　深圳超市實施「使用現金實名制」
【新冠肺炎】恐鈔票播毒　深圳超市實施「使用現金實名制」
【糧食安全】中央發公開信倡官員厲行節約 多地機關食堂設「監督員」
【糧食安全】中央發公開信倡官員厲行節約 多地機關食堂設「監督員」