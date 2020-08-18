【內地水災】長江5號洪水流量將創紀錄 熱帶風暴海高斯靠近廣東

內地天災不斷，長江上游多處洪水成災。中國水利部長江委水文局昨午宣布，今年長江第5號洪水在上游形成，並將以每秒7萬立方米的流量通過三峽大壩，創下今年紀錄。而熱帶風暴海高斯則靠近廣東，全省15市縣已發出藍色颱風預警。

長江上游水文預報中心預測，長江、嘉陵江的這波洪峰會於19日凌晨到達重慶主城。華北地區同樣告急，中國水利部昨深夜在官網指出，黃河也將迎來新一輪洪水。

中國水利部表示，受到近日強降雨影響，長江發生2020年第5號洪水，長江上游幹流寸灘、中游幹流監利江段及洞庭湖，長江上游涪江、沱江、嘉陵江、岷江，雲南金沙江石鼓江段，黃河上游幹流蘭州段，陝西渭河，淮河中游幹流盱眙段及江蘇新沂河，黑龍江遜畢拉河等「66條河流超警（超過警戒水位）」。

▲ 長江5號洪水流量將創紀錄 熱帶風暴海高斯靠近廣東

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其中四川沱江上中游、岷江支流府河，重慶涪江及甘肅嘉陵江上游略陽江段等13條河流超保（超過保證水位）。17日16時，長江上游幹流寸灘、中下游幹流監利江段及洞庭湖水位超警0.09~1.12米，淮河幹流盱眙河段超警0.03米。

在中國官方定義中，「保證水位」也稱「最高防洪水位」或「危害水位」，是指能保證堤防安全的水位，也代表根據河川堤防情況規定的防汛安全上限水位。

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此外，熱帶風暴海高斯將在明日於廣東西沿岸登陸，而且預期登陸時會增強至強烈熱帶風暴，風速達10至12級，全省15市縣已發出藍色颱風預警。

預測在風暴期間，南海北部、廣東沿海將有6至7級大風，南海北部的海域風力達8至9級，陣風10至11級，而預測至明日上午8時，廣東南部沿海有暴雨，最高雨量達90毫米。

在上午11時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約320公里，即在北緯20.3度，東經116.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部，移向廣東西部沿岸。

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責任編輯：游昊雲