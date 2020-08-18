【中美角力】王毅接機駐休斯敦總領館人員 強調3個堅信

中國駐休斯敦領事館日前遭美國限期關閉，領館人員昨晚乘包機回到北京，國務委員兼外交部長王毅出席迎接儀式並發表講話。王毅強調中美要對話、兩國關係會浴火重生，和無人能阻擋中國民族復興。他還稱，面對大變局，外交人員要做好迎接更大風險的準備。

王毅：堅信中美關係會浴火重生

據外交部官網公布的講話內容，王毅首先指出，面對美方違反國際關係基本準則，要求關閉中國駐休斯敦總領事館這一突发事件，總領事館的全體人員臨危不亂，處變不驚，堅決維護了國家的核心利益、國家和民族的尊嚴、中國駐外機構的正當權益。

他說，駐休斯敦總領事館的風波表明美國的反華勢力正在不擇手段破壞中美關係，處心積慮阻擋中國的发展，但這是逆歷史潮流而動，決不可能得逞。

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他強調3個堅信：堅信要對話，不要對抗仍是兩國的主流民意；堅信中美關係歷經風雨後還會浴火重生；堅信中國的命運掌握在中國人民的手中，在中國共產黨的領導下，任何人、任何勢力都無法阻擋中國邁向民族復興的步伐。

王毅表示，面對百年未有之大變局，面對全球疫情的新挑戰，外交戰線的全體人員必須做好迎接更大風險、經受更多考驗的準備。他最後指出，要共同努力，加倍奮鬥，為推進中國特色大國外交、為實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。

責任編輯：尹航

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