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【電子支付】現金遭拒收小事？內媒：折射的是不和諧

社會熱點 12:18 2020/08/18

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【電子支付】現金遭拒收小事？內媒：折射的是不和諧

電子支付在中國內地大行其道，沒有支付寶或微信支付的話，在內地「買樽水都難」；新冠肺炎疫情下，深圳更有超市以防疫為由，要求使用現金支付顧客實名登記。使用現金遭到白眼，有意見認為只是小事，但有內地傳媒亦敢於指出，現金遭到拒收看似小事，實質折射的是社會進程不協調、不和諧，因為被時代落下之人亦需受到尊重。

內地《光明日報》刊登文章，稱近日一位博主發視頻埋怨星巴克不收硬幣，店方理由是「一周才去存一次款，硬幣沒法存」。

視頻引起網民熱議。有人認為這不過是「一件很小的事情」，亦有人指出「拒收是犯法的」、「不能為了圖方便不收」，甚至有人吐槽有些店「連紙幣都不收」。

星巴克在官方微博回應，則只稱公司沒有拒收硬幣規定，消費者可選擇包括現金支付在內的多種支付方式，並對個別顧客的不佳體驗表示歉意。

恐鈔票播毒 深圳超市實施「使用現金實名制」

文章反問，社會電子化進程加快下，實體貨幣是否沒有了存在的價值？「現在，出門在外只需要一部手機就可以買買買」，「錢包似乎已是上個世紀的產物」。

但文章指出，深究其本質，移動支付只是改變了支付的方式和渠道，並未改變貨幣的性質；不論使用哪個平台，通過電子渠道支付的金額，最終都會反映在銀行的資產數額上；電子支付的，依舊是我們口袋裡的「實體貨幣」。

數字貨幣試推提速 突圍中美金融脫鉤戰？

文章承認，電子支付既便捷，也降低了攜帶現金的風險，節省了社會印鈔、運輸、安保等交易成本，「無接觸式」支付在疫情過後更受推崇。

然而，文章表示，旅遊景區、餐飲、交通場所拒收現金近年時有發生，有些場所更以「找不開」、「需實名」等理由要求消費者掃碼支付，更有甚者乾脆不讓上車。「商家最大限度地降低自己的成本，將麻煩留給顧客，這些看似的小事，折射的是社會進程的不協調、不和諧。」

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文章續指，無現金交易本是與時俱進的產物，但是強制不收現金有違中國法律法規，商家有義務接受消費者交付的現金。「商家可以積極引導消費者使用移動支付，但也要看到，這個社會還有許多被這個掃碼時代所落下的人，引導之餘，還需尊重。」

文章坦言：文明的成色不僅體現在現代化的程度，也體現在未被現代化覆蓋的那些角落。電子支付即使普及，實體貨幣的作用和意義依舊重要，尊重每一位使用實體貨幣的顧客，也是公共服務的應有之義。「多跑幾次銀行、多配備一台點硬幣機，也並非難事。」

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責任編輯：連兆鋒

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