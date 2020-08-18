  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 14:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】特朗普大選再釋欲與中國脫鉤姿態 北京如何應對？

經濟脈搏 13:05 2020/08/18

分享：

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（17日）在明尼蘇達州出席選舉活動時揚言，要在10個月內創造1,000萬個就業機會，其中，將為把就業崗位從中國帶回美國的企業提供稅務優惠。

特朗普此舉再釋欲與中國脫鉤姿態，凸顯近期一系列對華強硬手段背後，有濃厚的選舉色彩，北京如何應對？

特朗普拋稅務優惠　促美企回流

距離11月3日美國總統大選不足80天，正尋求獲得更多選民支持的特朗普，在明尼蘇達州持續一個小時的講話中稱，將給那些把就業機會從中國帶回美國的企業提供稅收抵免。

特朗普又提到，將結束對中國的依賴，會在美國本土生產關鍵的藥品和供應品，利用「買美國貨」的要求和激勵措施，說服美國企業加強國內供應鏈。

特朗普還預計，美國經濟將從新冠疫情的衝擊中強勁反彈，但前提是他連任總統，「我們建立了全球歷史上最偉大的經濟，現在我必須再做一次。」

事實上，大打經濟牌，對於選前民調正落後民主黨總統候選人、前副總統拜登的特朗普來說，無疑是最有利的選舉策略，畢竟經濟議題向來都是選民關注的，故不難發現，特朗普近期頻將經濟問題政治化，進而打壓中國企業的舉措，例如TikTok和微信等遭受封殺威脅、華為禁令加碼，現在又「出錢」利誘美企回流。

不動如山　中國不會隨美方起舞

可以預見，中國企業已成為特朗普的政治賭注，特朗普政府在美國大選前，仍會透過欲與中國脫鉤姿態，針對中國企業，進行一系列的施壓限制。

面對特朗普「疾如風」的舉措，「不動如山」似乎仍是北京現在的對策，至少中方還在堅持對外開放，也沒有作出不理性的反制，正如國務委員兼外長王毅所強調，「中國不會隨美方起舞，但也絕不容美方胡來」，北京仍然試圖維繫兩國關係，避免大量爭執滑向失控的地步。

【中美角力】王毅接機駐休斯敦總領館人員 強調3個堅信

【中美角力】特朗普稱華為Spy-Wei 重申不與用華為國家享情報

【中美角力】副外長：美國應停止負面言行　推動兩國關係回正軌

【中美角力】特朗普：正考慮對更多中國科網公司施壓

【中美角力】特朗普令TikTok母企：90天撤出並銷毁用戶資料

【中美角力】中國欲避美國鋒芒 「太極」套路可維持？

【中美角力】兩大原因　美國禁微信讓中國移民憂心如焚

【中美角力】外交部：無意搞意識形態對抗 中美有必要開展坦誠有效對話

本報記者：馬佩君

總統大選 貿易戰 就業 疫情 選舉 經濟 王毅 拜登 特朗普 華為

上一篇文章

【中國經濟】李克強再提不搞大水漫灌 分析稱降準降息空間有限

下一篇文章

【中澳關係】中國對澳洲葡萄酒展開反傾銷調查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎疫苗】中國首款新冠疫苗專利誕生　康希諾研發
【新冠肺炎疫苗】中國首款新冠疫苗專利誕生　康希諾研發
【中美角力】華府進一步收緊對華為限制 增38子公司入實體清單
【中美角力】華府進一步收緊對華為限制 增38子公司入實體清單
【中美貿易協議】中美會晤推遲內幕：中國需更多時間買買買
【中美貿易協議】中美會晤推遲內幕：中國需更多時間買買買
【中美5G角力】美企NVIDIA欲收購晶片設計商ARM　中國或說不
【中美5G角力】美企NVIDIA欲收購晶片設計商ARM　中國或說不
【中美角力】中國稀土出口急跌近7成　疑報復美國新招
【中美角力】中國稀土出口急跌近7成　疑報復美國新招
【中美角力】美禁微信iPhone重傷？特朗普說「隨便吧」
【中美角力】美禁微信iPhone重傷？特朗普說「隨便吧」