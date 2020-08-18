【中美角力】特朗普大選再釋欲與中國脫鉤姿態 北京如何應對？

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（17日）在明尼蘇達州出席選舉活動時揚言，要在10個月內創造1,000萬個就業機會，其中， 將為把就業崗位從中國帶回美國的企業提供稅務優惠。

特朗普 此舉 再釋欲與中國脫鉤姿態， 凸顯 近期一系列對華強硬手段背後，有濃厚的選舉色彩，北京如何應對？

特朗普拋稅務優惠 促美企回流

距離11月3日美國總統大選不足80天，正尋求獲得更多選民支持的特朗普，在明尼蘇達州持續一個小時的講話中稱，將給那些把就業機會從中國帶回美國的企業提供稅收抵免。

特朗普又提到，將結束對中國的依賴，會在美國本土生產關鍵的藥品和供應品，利用「買美國貨」的要求和激勵措施，說服美國企業加強國內供應鏈。

特朗普還預計，美國經濟將從新冠疫情的衝擊中強勁反彈，但前提是他連任總統，「我們建立了全球歷史上最偉大的經濟，現在我必須再做一次。」

事實上，大打經濟牌，對於選前民調正落後民主黨總統候選人、前副總統拜登的特朗普來說，無疑是最有利的選舉策略，畢竟經濟議題向來都是選民關注的，故不難發現，特朗普近期頻將經濟問題政治化，進而打壓中國企業的舉措，例如TikTok和微信等遭受封殺威脅、華為禁令加碼，現在又「出錢」利誘美企回流。

不動如山 中國不會隨美方起舞

可以預見，中國企業已成為特朗普的政治賭注，特朗普政府在美國大選前，仍會透過欲與中國脫鉤姿態，針對中國企業，進行一系列的施壓限制。

面對特朗普「疾如風」的舉措，「不動如山」似乎仍是北京現在的對策，至少中方還在堅持對外開放，也沒有作出不理性的反制，正如國務委員兼外長王毅所強調，「中國不會隨美方起舞，但也絕不容美方胡來」，北京仍然試圖維繫兩國關係，避免大量爭執滑向失控的地步。

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本報記者：馬佩君