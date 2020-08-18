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【新冠肺炎疫苗】2針不用千元 國藥集團疫苗年底上市

社會熱點 13:15 2020/08/18

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【新冠肺炎疫苗】中國國藥集團疫苗年底上市 2針不用千元

新冠肺炎疫苗全球競賽，中國正在研發多種疫苗。繼藥廠康希諾生物、中國軍事科學院聯合研發疫苗獲得專利後，中國國藥集團疫苗研發也進入後期階段。國藥集團董事長劉敬楨預期，國藥集團新冠肺炎疫苗可在12月底上市，年產2億劑，2針疫苗售價不到1,000元人民幣。

內地傳媒報道，國藥集團旗下中國生物北京生物製品研究所的，新冠滅活疫苗生產車間，日前通過國家相關部門組織生物安全聯合檢查，具備了使用條件。

劉敬楨表示，滅活疫苗，簡單說就是先把病毒毒株分離出來，之後再進行繁殖培養，比如放大幾十倍、幾百倍等；然後再把這些活病毒殺死，使其失去感染和複製能力，但同時保留它刺激人體產生免疫反應的部分功能，最後經過純化等工藝變成疫苗。

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國藥集團滅活疫苗6月已公佈了第1、第2階段臨床試驗結果，並在阿聯酋啟動國際第3階段臨床試驗。

劉敬楨稱，第3階段試驗結束後，疫苗就可以進入審批環節，預計今年12月底能夠上市。他預計，北京生物製品研究所疫苗年產量能達1.2億劑，而武漢生物製品研究所年產量能達1億劑。

急不來！中國新冠疫苗要等多3個月才誕生

料幾百元一針 不是人人有必要打

公眾關心注射疫苗需要多少錢。劉敬楨表示，滅活疫苗價格不會很高。「預計幾百塊錢一針。如果打兩針的話，價格應在1,000塊錢以內。」

他又稱，打一針疫苗，保護率大概是97 %，抗體產生是緩慢的，像曲線一樣在緩慢增長，一般情況下大概半個月可以達到能抵抗新冠病毒的水平；如果打兩針疫苗，保護率能達到100%。

中國專利功臣陳薇 解放軍生物戰防禦專家

他補充，打第一針與第二針疫苗的時間，一般隔28天，但特殊情況下可以同時打，左手一針右手一針。

至於甚麼人需要打新冠肺炎疫苗，劉敬楨表示，中國14億人不是人人都有必要打。「比如居住在人口密集城市的學生、上班族等是有必要的，而居住在人口稀少的農村地區的人們就可以不用打。」

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責任編輯：連兆鋒

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