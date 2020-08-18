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【中美角力】特朗普：給我10個月 讓千萬職位從中國回流美國

國情動向 13:10 2020/08/18

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美國大選2020進入衝剌階段，特朗普把中美脫鉤與美國就業議題綑綁。他當地時間周一（17日）誓言要在10個月內創造1,000萬個就業機會，其中一個方法是用稅務減收措施，鼓勵美國企業生產綫從中國遷回美國。

特朗普在訪問明尼蘇達州期間，對支持者作出這一承諾。他還揚言，美企如把業務外判給中國企業，他們的聯邦合約會被取消。

路透社分析，特朗普這些動作是要在11月3日大選前，尋求獲得更多選民的支持。

特朗普大選前　向民開出期票

特朗普在持續一個小時的講話中又表示，「我們將給那些把就業機會從中國帶回美國的企業提供稅收抵免」，並預計，美國經濟將從新冠疫情的衝擊中強勁反彈，但有一個前提：他能連任總統。

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「我們共同實現的不亞於一場經濟奇迹，現在我們再來一次」，特朗普對歡呼的支持者說。「我們建立了全球歷史上最偉大的經濟，現在我必須再做一次」。

特朗普提到近幾個月零售銷售增加的情況。但上周公布的數據顯示，美國7月零售銷售增長低於預期，因消費者減少購買機動車。隨著新增病例數呈螺旋式上升且失業補助減少，未來幾個月零售銷售或將進一步放緩。

路透社指，特朗普政府正在多方面採取行動以重新平衡美中關係，其中包括對科技巨頭華爲等中企實施限制，禁用TikTok等流行應用程式（App），頒布一系列行政令旨在確保關鍵産品在國內生產。

特朗普欲以「買美國貨」　撐產業回流

特朗普政府利用「買美國貨」的要求和激勵措施，說服美國企業加強國內供應鏈，特別是藥品和醫療設備等關鍵物資的供應鏈。

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特朗普表示，儘管遭遇疫情大流行，但他的減稅和其他措施正在加強美國經濟。他表示，政府計劃進一步減稅，並放鬆監管，以鼓勵更多國內投資。但他沒有詳細說明。

「我們將結束對中國的依賴，我們將在本土生産關鍵的藥品和供應品」，他表示。這顯然是指他上個月簽署的一項促進藥品和醫療設備生產的行政令。

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責任編輯：鄧國強

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