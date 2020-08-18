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【中國經濟】李克強再提不搞大水漫灌 分析稱降準降息空間有限

經濟脈搏 14:38 2020/08/18

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國務院總理李克強昨主持召開國務院常務會議，會議再提「保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌」。內媒分析，這代表未來降準降息空間有限，但不會緊縮資金。

中國政府網發布，李克強17日主持召開國務院常務會議，部署深入做好新增財政資金直接惠企利民工作，鞏固經濟恢復性增長基礎；要求進一步落實金融支援實體經濟的政策措施，助力市場主體紓困發展。

會議指出，今年以來，金融部門積極落實金融支援實體經濟政策措施，按照商業可持續原則，透過降低利率、減少收費、貸款延期還本付息等措施，前7個月已為市場主體減負人民幣8700多億元（人民幣，，對小微企業支持力度明顯加大。

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會議稱，下一步，要繼續落實好為市場主體減負等金融支持政策。一是「保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌」，而是有效發揮結構性直達貨幣政策工具「精準滴灌」作用，確保新增融資重點流向實體經濟特別是小微企業。

二是提高金融支持政策便利度，支援中小銀行運用大數據進行有效銀企對接，疏通傳導機制，擴大市場主體受益面。深化市場報價利率改革，引導貸款利率繼續下行。落實落細運用再貸款再貼現資金發放優惠利率貸款、支援發放信用貸款等措施，確保小微企業全年融資量增、面擴、價降。

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三是開展銀行不合理和違規收費檢查。四是防範金融風險，提高銀行服務實體經濟可持續性。

對此，每日經濟新聞18日分析稱，「保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌」，這意味著全面降準降息的可能性大幅降低，中國央行可能透過公開市場操作、定向降準等方式，來進行有針對性的調控。而「引導貸款利率繼續下行」，意味著貨幣政策不會收緊，這也打消了市場的疑慮。

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責任編輯：游昊雲

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