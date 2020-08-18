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【新冠疫情】航班起飛延誤 100多名中國乘客滯留美國

國情動向 14:38 2020/08/18

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中國駐紐約總領館發布消息，由於原定於當地時間16日中午起飛的美國聯合航空航班起飛延誤，100多名擬乘坐該航班經日本東京轉機回國的中國乘客未能登機。目前，這些乘客滯留在美國新澤西州紐瓦克國際機場附近酒店。

消息引發網民熱議，不少人批評美國聯合航空給出的延誤理由牽強，建議罷坐，也有人要求中國立即用包機接載因疫情未能回國的中國人，「但接到他們一定一定要立刻隔離，國內很多很多人已經不戴口罩了，千萬不能再擴散！」

美聯航發言人科蒂17日接受新華社記者郵件採訪時表示，由於機組成員行程臨時變更，導致從紐瓦克國際機場飛往東京的美聯航UA79航班出現延誤。由於日本當前防疫限制，航空公司未能讓因此次航班延誤而將錯過轉機換乘的乘客登機。美聯航對由此帶來的不便感到抱歉，並正在努力讓這些乘客盡快前往其最終目的地。

中國駐紐約總領館在一份聲明中表示，將繼續關注事件後續進展，同有關航空公司保持密切溝通，維護有關中國乘客的合法權益。同時提醒相關中國乘客密切關注後續安排進展，理性依法維權。

據了解，未能登機的中國乘客中，不少來自美國其他城市，他們原定經日本東京轉機飛回中國。

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責任編輯：馬佩君

疫情 航空 新澤西 美國 聯合航空

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