▲ 上海公安局長龔道安被查 年內第3名落馬警界高官

中央紀委國家監委網站今通報，上海市副市長、市公安局局長龔道安，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。他是2017年10月中共十九大後首名落馬的上海高官，也是今年第3名被調查的警界高官。

現年55歲的龔道安，湖南澧縣人，中共黨員，1981年9月參加工作，在職大專，高級工程師。現任上海市副市長，市公安局黨委書記、局長、督察長，上海公安學院院長。

他曾任湖北省公安廳刑偵總隊重案偵查處處長、行動技術總隊副總隊長、總隊長、經偵總隊總隊長，湖北省鹹寧市委常委、政法委書記、市公安局黨委書記、局長，公安部十二局副局長、局長等職。

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2017年，龔道安由湖北「空降」上海，接替白少康擔任上海市公安局局長。值得注意，上面提及的公安部十二局即行動技術偵察局，專門進行追蹤、監聽、定位。

財新網指出，龔道安最後一次公開露面，是在7月31日參加國務院召開的全國安全生產電視電話會議。

今年中國政法系統陷入反貪風暴，屢傳落馬消息，4月，時任公安部副部長孫力軍被查。6月，重慶市副市長兼公安局長鄧恢林也落馬。

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責任編輯：游昊雲