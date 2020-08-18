【中美角力】甲骨文亦有意收購？一文看清哪些巨企想買TikTok

中美科技角力之際，TikTok最終去向引人關注。有消息指，甲骨文（Oracle）加入競購TikTok，已經與TikTok母公司字節跳動進行初步談判。事實上，有意收購TikTok的投資者不在少數。

甲骨文

外電引述消息人士報道指，甲骨文（Oracle）已經與字節跳動進行初步談判，正考慮收購TikTok美國、加拿大、澳洲、新西蘭業務。

消息人士指出，甲骨文正與持有字節跳動的美國投資者合作，當中包括General Atlantic和Sequoia Capital。

微軟

微軟（Microsoft）與TikTok的交易仍在商討中，外電報道，微軟除了討論購買TikTok於美國、加拿大、澳洲和新西蘭業務之外，亦有興趣購買TikTok於英國的業務。

Fox Business Network引述銀行家報道，目前尚不清楚字節跳動是否想出售英國子公司，及會否有針對發出相關業務的正式要約。英國政府8月初曾表示，沒有封殺TikTok的計劃。

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還有報道指，黑石集團(Blackstone)討論加入微軟對TikTok的收購。知情人士表示，目前尚不清楚微軟是否想要一個競購搭檔，亦不知道黑石是否已決定參加競標。知情人士稱，私募股權公司General Atlantic也是微軟的潛在合作夥伴之一。

Twitter

還有消息指，Twitter也已經接觸字節跳動，表示有意收購TikTok在美國的業務。

不過，Twitter的市值接近300億美元，與TikTok的資產估值差不多，要促成交易必須籌集更多資金。有消息人士質疑Twitter是否有足夠的借貸能力，擊敗競爭對手而成為最終買家。

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《華爾街日報》較早時亦報道Twitter和TikTok正進行初步談判的消息，報道認為，微軟仍被視為在交易中有優勢的一方。

印度信實工業

在歐美之外，TikTok在印度還有超過2億用戶。據報字節跳動還與世界第4首富、印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下的信實工業（Reliance Industries Limited，RIL）磋商合作，評估讓信實工業收購TikTok印度業務的可能性。

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根據消息人士透露，字節跳動與信實工業7月下旬開始諮商，雙方尚未達成協議。消息說，雙方的諮商尚在初期階段，而且由於還存在許多障礙，可能不會達成交易。

責任編輯：尹航