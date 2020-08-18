【新冠肺炎疫苗】中國標準曝光：新冠疫苗保護期不能少於半年

上一篇文章
【新冠肺炎疫苗】多種疫苗怎樣分 各國研發進度如何？
全球多國與製藥團隊正努力研發新冠病毒疫苗之際，中國政府公布新冠肺炎疫苗標準，訂明疫苗保護效力不得少於50%－－即接種者一半以上產生保護力，且保護效期不得低於半年，否則不能上市銷售。
根據國家藥品監督管理局藥品審評中心頒布的「新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則」草案，疫苗的人群保護效力最好能達到70%以上，至少應達到50%。
草案還指出，尚未完成最終階段臨床試驗的疫苗，藥審中心也會考慮授予緊急使用。
接種群體中 至少要一半人產生效力
全球目前計有29款新冠肺炎疫苗正在臨床試驗，當中有7款已到最後的第3階段；中國的製藥公司也在領先群，有4款疫苗已進入最後的第3階段臨床試驗。
中國當局要求疫苗對人群保護效力需達50%以上，意即接種者一半以上產生保護力，符合世界衛生組織（WHO）與美國食品暨藥物管理局（FDA）的標準。
但有別於中國另訂疫苗最好1年以上、至少要有6個月保護效期，美國FDA並未要求疫苗需有最低效期的門檻。世衛組織在4月公布的文件裡表示，希望疫苗能有1年保護力，但許多科學家都擔心可能達不到這種標準。
大多數人認為目前研發中的疫苗裡，大部分恐需接種至少2劑。但若每劑保護效期太短，藥品監督單位在考量全面接種計劃的後勤與來源時，恐會認為不實用。
有報道指 恐需接種至少2劑疫苗才有效
藥審中心另表示，疫苗不能有併發症「抗體依賴性免疫加強反應」（ADE）的風險；中國疾病預防控制中心免疫學家表示，第3階段臨床試驗應能確認疫苗有無這類問題。
由於國內本身已無足夠病例供疫苗測試，中國4款進度領先的疫苗正在阿聯酋、巴西及印尼等做臨床試驗。
【新冠肺炎疫苗】歷時7個月 一文看懂康希諾疫苗研發及試驗歷程
【新冠肺炎疫苗】俄衛星-V誕生後 鍾南山稱中俄擬合作試驗新冠疫苗
責任編輯：鄧國強
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道