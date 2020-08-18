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【新冠疫情】 駐華美企高管花11萬搶機票 出盡百寶返回中國保業績

經濟脈搏 16:02 2020/08/18

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新冠疫情之下，各國實施相應的旅行限制，數以千計美國和其他外國企業駐中國的高管，因而滯留海外。有人出盡法寶申請新的簽證許可，以及不惜花1.5萬美元（約11.7萬港元）搶機票回上海復工，但也有部分放棄返回中國的打算。這給在華美企帶來營運上的挑戰，同時也引發中美關係緩衝器可能面臨失靈的憂慮。

駐華美企高管因疫情滯留海外　礙營運

由於美國和很多其他地區的新冠肺炎感染率仍遠高於中國，故中國還未表態何時放寬其旅行限制。《華爾街日報》引述上海美國商會會長季愷文（Ker Gibbs）表示，截至8月中旬，1,000多名常駐金融中心上海的美國商界人士滯留海外，其中不包括家屬。

中國歐盟商會估計，目前約有25萬常駐中國的外國專業人員仍留在國外。該商會上海分會7月的一項調查發現，56%的公司有員工未能返回中國，40%的受影響企業表示，這些員工的缺席影響了銷售。

長居上海的美國人Brian Tam經營品牌諮詢公司，已在中國與聯合利華公司等跨國客戶開展業務，但他自3月以來一直滯留在里斯本，隨美在上海的公寓租賃成本越來越高，Tam放棄了其上海公寓，認為「未來規劃不太可能是在中國了。」

據上海美國商會稱，理論上，外國居民可乘坐包機或少量仍在營運的定期航班返回中國，已有數百名美國商人設法返回。但這個過程非常複雜，只適用於擁有足夠資源和關係的大公司。

原因之一是中國政府部門在8月初放寬對想要返回中國的歐洲居民的規定，但美國人仍面臨錯綜複雜的程式，其中包括要獲得他們在中國所在地的區政府發出邀請函，要申請新簽證（最近中國駐休斯頓領館的關閉讓這一步驟變得更加複雜），然後再找到可搭乘的航班。

中國航班一票難求　中美緩衝器恐失靈

在上海經營工程諮詢公司的Phillip Branham，今年4月開始想辦法從夏威夷返回上海。他通過讓上海當地有關部門相信，他需要前往上海幫助美國客戶，推進將為中國帶來重大投資的工廠項目，設法獲得了夢寐以求的邀請函，「重要的不是他們能為你做什麼，而是你能為中國做什麼」。

而由於仍有大批海外華人及留學生希望盡快回國，返回中國的航班一票難求。經過連續數周的折騰及多次購票又取消，Branham最終花費約1.5萬美元（約11.7萬港元），才能用自己的百萬英里會員身份，在聯合航空從舊金山起飛的一架航班上獲得一個候補座位，在上海居家隔離兩周後，目前已經復工。

從傳統來看，美國商界扮演着中美雙方衝突的緩衝器角色。美國商界領袖稱，公共衛生問題造成的旅行活動中斷不僅對商業有影響，也關乎地緣政治。季愷文表示，駐中國的美國商界人士顯著減少，將影響上述角色的發揮，若美企在華足跡出現永久性萎縮，美國將失去影響力並在經濟上蒙受損失。

季愷文表示，隨著秋季臨近，如果無法在9月新學年開始時返回中國，很多美國家庭可能永久放棄中國。隨著中美繼續在貿易、技術和全球影響力等問題上互相攻擊，這可能會產生更廣泛的影響。「時間緊迫。地方政府和中國人民總是在說美國商界對中國產生的積極影響。沒人想失去它。」

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責任編輯：馬佩君

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