美再升級對華為禁令 外交部：將繼續採取必要措施維權

針對美國商務部進一步升級對華為禁令，中國外交部發言人趙立堅今日（18日）在例行記者會上回應表示，中方堅決反對美方蓄意抹黑和打壓華為等中國企業，將繼續採取必要措施，維護中國企業正當合法權益。

稱美國才是最大的黑客帝國

趙立堅稱，一段時間以來，美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對華為等中國企業採取各種限制措施，這是赤裸裸的霸權行徑。必須強調美方所作所為徹底戳破了美方一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的遮羞布，違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈，供應鏈、價值鏈，這也必將損害美國國家利益和自身形象。

趙立堅稱，美方對華為等中國企業的打壓越歇斯底里，就越證明這些企業的成功，也越證明美方的虛偽和霸道。歷史上許多其他國家的成功企業也都有過類似的遭遇。美方這種不光彩的做法已經並將繼續遭到其他國家的廣泛反對和抵制。

他續稱，美方指責華為威脅美國的國家安全，但事實證明，在過去30年，華為在全球170多個國家和地區建設了1500多個網絡，為228家全球500強企業提供了服務，服務全球超過30多億人口，沒有發生過一起類似「斯諾登事件」，「維基解密」的網絡安全事件，沒有發生過一起類似「棱鏡門」、「方程式組織」、「梯隊系統」的網絡監聽監視行為，也沒有任何一個國家能夠拿出華為產品存在後門的證據。

他稱，美國是地球上最大的名副其實的黑客帝國。思科、蘋果等美國公司幾年前就已經承認其設備存在安全漏洞和後門。美國情報部門長期以來對包括盟友​​在內的外國政府、企業和個人實施無差別的非法竊密監聽活動，包括美國本國公民在內，基本沒有任何秘密可言，這是公開的事實。

美國商務部周一擴大今年5月公布對華為的禁令，再將華為在21個國家或地區的38個子公司，列入出口管制實體清單，要求無論是美國或外國廠商生產的半導體產品，只要包括美國技術和軟件研發製造，都要先獲美國政府許可，才可以供貨華為。

【中美角力】特朗普稱華為Spy-Wei 重申不與用華為國家享情報

【中美角力】華府進一步收緊對華為限制 增38子公司入實體清單

【中美角力】特朗普：給我10個月 讓千萬職位從中國回流美國

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道