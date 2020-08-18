  • 26°C
香港時間 : 2020818日 (二) 17:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中印衝突】擬封殺華為5G後 印度要電訊商審核網安以防中國裝後門

國情動向 16:28 2020/08/18

分享：

中印關係持續惡化，繼日前有消息指印度有意排除華爲和中興通訊參與印度 5G 建設，再有印度官員透露，因擔憂中國在電信網路設備安裝後門竊聽及獲取資訊，印度資訊與通訊部旗下電信部門（DoT）正要求所有電信營運商對網絡進行資訊安全審核，並於10月提交報告。

印度要求國營和民間電訊商均提交報告

一名印度官員告訴「印度快報」（Indian Express），由於有報告和報道說，中國電信供應商已在其他國家的電信網絡安裝「後門」，這些安全漏洞可被利用來獲取資訊且非法傳遞給中國相關單位，這些國家已在研究反制技術，印度因此決定要求所有電信營運商自家網絡進行資訊安全審查，並於10月提交報告。

印度資訊與通訊部電信部門已要求國營電信公司BSNL和MTNL完成電信網絡資訊安全審查，兩家電信公司已根據政府要求提交審查報告書。

【5G技術】印度跟隊美國　5G建設擬封殺華為中興

據報印度首富旗下信實工業 評估收購TikTok業務

印度加碼禁中國APP　小米瀏覽器上榜

【中印衝突】印度審查孔子學院 中使館籲勿將正常合作政治化

不過，印度民間電信業者使用中國設備比例較高。其中印度最大的巴帝電信（Bharti Airtel）所安裝的中國電信設備占整體近30%，在印度行動通信市場居第二的英國沃達豐集團（Vodafone）印度子公司Vodafone Idea的中國電信設備更達40%，印度政府正要求民間電信營運商也要提交資訊安全審查報告。

對於頻被質疑中國設備裝備後門，尤其是華為產品，在北京，外交部曾強調，目前，無任何國家能夠拿出華為產品存在後門的證據，脅迫他國服從美國旨意，是赤裸裸的霸權行徑，認為美方之所以百般打壓，真實原因在於這些企業是中國企業，而且是行業的領先者。

責任編輯：尹航

產品 華為 美國 印度 北京 中國 電訊 電訊商 中印關係 5G

下一篇文章

美再升級對華為禁令 外交部：將繼續採取必要措施維權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美國急研中程導彈部署亞洲 瞄準中國
【中美角力】美國急研中程導彈部署亞洲 瞄準中國
前CIA官員：大陸或明年1月對台灣動武　三天解決
前CIA官員：大陸或明年1月對台灣動武　三天解決
美國研中程導彈遏制中國？自己用不了 盟友也難買
美國研中程導彈遏制中國？自己用不了 盟友也難買
【台海局勢】台灣軍方禁向解放軍戰機開第一槍 違者法辦
【台海局勢】台灣軍方禁向解放軍戰機開第一槍 違者法辦
【新冠疫苗】中國專利功臣陳薇 解放軍生物戰防禦專家
【新冠疫苗】中國專利功臣陳薇 解放軍生物戰防禦專家
【港區國安法】胡錫進批劍橋對林鄭落井下石：劍橋如英國 輝煌已過去
【港區國安法】胡錫進批劍橋對林鄭落井下石：劍橋如英國 輝煌已過去