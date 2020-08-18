【中印衝突】擬封殺華為5G後 印度要電訊商審核網安以防中國裝後門

中印關係持續惡化，繼日前有消息指印度有意排除華爲和中興通訊參與印度 5G 建設，再有印度官員透露，因擔憂中國在電信網路設備安裝後門竊聽及獲取資訊，印度資訊與通訊部旗下電信部門（DoT）正要求所有電信營運商對網絡進行資訊安全審核，並於10月提交報告。

印度要求國營和民間電訊商均提交報告

一名印度官員告訴「印度快報」（Indian Express），由於有報告和報道說，中國電信供應商已在其他國家的電信網絡安裝「後門」，這些安全漏洞可被利用來獲取資訊且非法傳遞給中國相關單位，這些國家已在研究反制技術，印度因此決定要求所有電信營運商自家網絡進行資訊安全審查，並於10月提交報告。

印度資訊與通訊部電信部門已要求國營電信公司BSNL和MTNL完成電信網絡資訊安全審查，兩家電信公司已根據政府要求提交審查報告書。

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不過，印度民間電信業者使用中國設備比例較高。其中印度最大的巴帝電信（Bharti Airtel）所安裝的中國電信設備占整體近30%，在印度行動通信市場居第二的英國沃達豐集團（Vodafone）印度子公司Vodafone Idea的中國電信設備更達40%，印度政府正要求民間電信營運商也要提交資訊安全審查報告。

對於頻被質疑中國設備裝備後門，尤其是華為產品，在北京，外交部曾強調，目前，無任何國家能夠拿出華為產品存在後門的證據，脅迫他國服從美國旨意，是赤裸裸的霸權行徑，認為美方之所以百般打壓，真實原因在於這些企業是中國企業，而且是行業的領先者。

責任編輯：尹航