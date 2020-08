【新冠肺炎疫苗誕生】中國經濟將現3大裂變　一大政策調整

康希諾生物 (06185) 與軍方合作研發的新冠肺炎,已獲國家確認專利,外國亦有多種疫苗進入最後測試階段。新冠疫苗研製顯然已進入衝剌階段,內地廣發證券報告指,疫苗誕生有助減少中國經濟陰霾,宏觀層面將現3大變化,政策會出現一大調整。

廣發郭磊團隊撰寫的報告指,世衛組織本月6日召開新冠肺炎例行發布會,指出目前全球約有165種疫苗處於試驗階段,26種進入臨床試驗階段,6種已處第三期、即最後一期臨床試驗階段,其中3種來自中國。

報告指,新冠肺炎過去幾個月影響200國家或地區,疫情在多個層面對宏觀經濟帶來衝擊;這意味著未來疫苗若上市,同樣會對宏觀面產生深刻影響。其中在中國,會體現於3方面。

第一,疫情對消費環境和消費力約束會減輕

處於疫情高峰階段的經濟,消費受到顯著影響。比如2020年2月和3月國內社會消費品零售總額增速分別爲-20.5%和-15.8%;而即使到了疫情防控常態化階段,消費恢復仍沒能太快,2020年7月商品零售和餐飲收入單月增速分別爲0.2%和-11%。對於全球消費來說,這一邏輯也同樣存在。

第二,疫情對生產環境和供給條件約束會減輕

失業率是可以映射供給端恢復程度的一個指標,1-7月城鎮新增就業人數按年增長-22.6%;7月調查失業率爲5.7%,仍顯著高於疫情前。對全球經濟來說則更爲明顯,以疫情仍較嚴重的拉美爲例,世界銀行預計新冠疫情造成拉美地區有2500萬人失去工作 。

第三,疫情對流通環境及外貿貿易約束疫減輕

世界貿易組織(WTO)日前發布了題爲《全球新冠期間的貿易成本》(Trade Costs in the Time of Global Pandemic)的報告,報告指出疫情會推高貿易成本,一是擡高交通運輸等成本;二是貿易政策壁壘和監管差別阻礙貿易便利化;三是不確定性也放大了相關影響。

報告指,從經濟角度,疫苗上市將會實質性降低經濟所面臨的約束,並可能會帶來全球經濟的階段性共振,中國會受益。

郭磊團隊在報告指,疫苗減輕疫情打擊,中國宏觀經濟政策亦會有所改變,從「疫情應急組合」走向「後疫情組合」;主要特徵是由「寬財政、寬貨幣」,變為「寬財政、穩貨幣」。

宏觀政策變「寬財政、穩貨幣」

報告解釋,復工開啓後,經濟和金融市場硬著陸風險逐步排除;財政貨幣政策也逐漸進入「維持」的特徵,進一步加碼空間已有限。

而按照人民銀行在貨幣政策執行報告中的描述,「低利率的局限性已引起發達經濟體貨幣當局的反思,貨幣政策框架被重新評估,中期內主要經濟體低利率政策仍將持續,但政策利率進一步下降的空間有限」。

報告形容,「中國從疫情中恢複最早,政策邊際變化特徵也比較明確,2020年下半年已明確轉向『寬財政、穩貨幣』」。

但報告補充,疫苗上市時間仍有非確定性因素,且最初會面對產能問題,對全球經濟的正面影響不會一蹴而就。

